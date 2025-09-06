Mientras Lionel Messi está a 121 goles de llegar a los 1000 en su carrera, los que le faltan a Cristiano Ronaldo

Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo continúan brillando en el presente del fútbol mundial, tanto a nivel de clubes como con sus selecciones nacionales. A pesar de estar transitando la etapa final de sus carreras, ambos siguen mostrando por qué son considerados dos leyendas vivientes de este deporte.

ver también El homenaje de Inter Miami a Lionel Messi tras su despedida con la Selección Argentina

El argentino y el portugués volvieron a demostrarlo en la más reciente fecha FIFA. Messi marcó un doblete en el triunfo 3-0 de la Selección Argentina ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas, mientras que Cristiano también dejó su huella con dos goles en la goleada 5-0 de Portugal sobre Armenia por las eliminatorias de la UEFA.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Aunque ya lo ganaron todo a nivel individual y colectivo, siguen siendo dos competidores incansables. La Pulga y CR7 mantienen viva la ambición de alcanzar un nuevo reto que quedaría en los libros de historia: llegar a los 1000 goles en su carrera profesional antes de colgar los botines.

ver también Así es la estricta dieta de Cristiano Ronaldo para seguir brillando con 40 años

¿Cómo está la carrera por los 1000 goles?

Tras su doblete frente a la Vinotinto, Messi alcanzó los 879 goles oficiales. Esto significa que al capitán argentino le faltan 121 tantos para llegar a la histórica cifra de cuatro cifras, un desafío difícil pero que no parece imposible para un jugador de su calidad y vigencia.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo, por su parte, está más cerca de conseguirlo. El portugués suma actualmente 942 goles oficiales, por lo que necesita 58 más para llegar a los 1000. A sus 40 años, el futbolista del Al-Nassr demuestra estar más vigente que nunca.

La diferencia entre ambos también se refleja en los partidos disputados. Messi consiguió sus 879 goles en 1119 encuentros, mientras que Cristiano alcanzó sus 942 tantos en 1285 juegos. Por lo tanto, es muy probable que el jugador del Inter Miami llegue a los 1000 en menos encuentros.