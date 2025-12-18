La Copa Intercontinental 2025 de la FIFA llegó a su fin este miércoles con la consagración de PSG. A diferencia del resto de los equipos participantes, el conjunto parisino solamente disputó la final y terminó venciendo a Flamengo por penales con una estelar actuación del portero Matvéi Safónov.

El Mengao se sintió perjudicado no solo por un dudoso penal de la tanda que no se repitió tras un aparente adelantamiento de Safónov, sino también por el cansancio acumulado respecto a su rival, ya que Flamengo tuvo que disputar dos partidos antes de la gran final.

Antes de medirse con Paris Saint-Germain, el Fla superó a Cruz Azul y a Pyramids. PSG, por ende, tuvo muchos más días de descanso para el cotejo. Y es precisamente de ello que se quejó el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, luego del partido definitorio.

El cambio que le solicita Conmebol a la FIFA para futuras ediciones de la Copa Intercontinental

“Creo que el camino de Flamengo, como campeón de la Libertadores, para llegar a la final es mucho más largo. Y diría incluso injusto“, comenzó diciendo el dirigente paraguayo en una entrevista con TNT Sports. Acto seguido, añadió: “Nunca estuvimos de acuerdo con los cambios a la Copa Intercontinental. Pero estas cosas pasan, tenemos que resolverlas dentro de la FIFA, y estamos trabajando en ello”.

En otras palabras, Domínguez dio a entender que buscará que se haga un formato más parejo para que todos los equipos tengan un camino similar, ya que el único beneficiado tal como está establecido ahora, es el representante del futbol de Europa.

En síntesis

PSG ganó la Copa Intercontinental 2025 tras vencer a Flamengo en la tanda de penales.

ganó la tras vencer a Flamengo en la tanda de penales. Alejandro Domínguez calificó el formato de injusto y busca cambios ante la FIFA.

calificó el formato de y busca cambios ante la FIFA. Flamengo disputó dos partidos previos a la final, a diferencia del equipo europeo.

