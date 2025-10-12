Luego de la derrota 4-0 de México, se filtró qué se dijo en el vestidor de la Selección Colombia

¿Un resultado mentiroso? La selección mexicana saltó a la cancha del estadio AT&T para seguir afinando detalles en su preparación para el Mundial 2026, y aunque la mayoría de las personas se quedó con lo impactante de la derrota, lo que se filtró del vestidor de la Selección Colombia dice lo contrario.

México estaba abajo en el marcador desde el minuto 17 del primer tiempo, así que le tocó salir a buscar el partido, y ahí Colombia no los perdonó. Primero fue un gol de Luis Díaz, el 2-0 global, luego apareció Jefferson Lerma y, por último, llegó la anotación de Johan Carbonero.

“Entramos al vestuario y lo primero que dijimos fue que estábamos haciendo un buen partido, también por momentos nosotros propusimos mucha salida de pelota. Lastimosamente, se ve muy catastrófico esto de 4-0. Honestamente es algo que no esperábamos. Es una preparación, lo sabemos, pero hay que tener un poquito más de atención en los goles porque son dos de pelota parada y dos a transiciones que por nuestro ímpetu y nuestras ganas de querer ir a buscar el partido nos agarran mal parados”, dijo el lateral mexicano Jorge Sánchez antes de filtrar información sobre la Selección Colombia.

Se reveló qué se dijo en el vestidor de Colombia tras el 4-0 a México

Jugadores de Colombia celebrando el 4 a 0 a México. (Foto: Getty Images)

A pesar de que una goleada 4-0 deja casi nada positivo en el equipo que la sufre, Sánchez reveló qué pensaron los jugadores colombianos en el vestidor de la ‘Tricolor’ sobre México. “Estamos tristes, estamos un poco devastados. Como te repito, creo que hicimos buen partido. Yo que tengo compañeros aquí de la selección colombiana hable con ellos al final y me decían que ellos al medio tiempo estaban hablando que éramos una gran selección, que estábamos teniendo muy bien la pelota y que les sorprendimos bastante. Creo que con eso hay que quedarnos también. Lastimosamente, es un resultado no apto para nosotros y para la afición, pero es una preparación, tenemos que darnos cuenta lo que tenemos que mejorar lo antes posible porque ya está la vuelta de la esquina el Mundial”, sostuvo el defensor de la selección mexicana.

El jugador peor calificado de la derrota de México contra Colombia

De todos los 34 jugadores que vieron acción, incluyendo los que ingresaron de cambio, el jugador peor calificado de la derrota de México contra Colombia fue el arquero Luis Ángel Malagón, a quien el portal experto ‘SofaScore’ le dio una calificación de 5.8 puntos por no realizar ni una sola parada.

