Jugador de México sorprende al mundo entero tras la goleada de Colombia: “Preferimos que el rival nos gane”

Al final, parece que el resultado fue mentiroso… ¿O no? La selección mexicana jugó un nuevo partido amistoso en la preparación para llegar de la mejor manera al Mundial 2026, pero en esta ocasión tuvo un resultado que nadie esperaba en México y, como si fuera poco, un jugador mexicano sorprendió al mundo entero tras la goleada de Colombia.

“Preferimos que el rival nos gane”, dijo. Jum… México solo pudo aguantar 16 minutos el arco en cero, apareció James Rodríguez con una asistencia en balón parado y Jhon Lucumí puso el 1-0. Luego, Luis Díaz le picó el balón al arquero Ángel Malagón y el 2-0 no iba a ser la peor noticia para ‘El Tri’.

Tras la goleada que sufrieron por 4-0 contra la Selección Colombia, el volante mexicano Erik Lira analizó la derrota antes de dar las declaraciones que sorprendieron al mundo entero diciendo que “es un partido de preparación, esos partidos son así. Un rival de bastante jerarquía decía hace un momento que tuvieron muy buena eliminatoria en su delegación. Así que nada, se agradece mil que veces que la gente este así, que el estadio sea así, que el rival sea así. Creo que de esta manera aprendemos y sabemos que estos errores en el Mundial nos pueden estar muy caro”.

Erik Lira tras la goleada de Colombia: “Preferimos que el rival nos gane”

Lira habló de la derrota 4-0 de México contra Colombia. (Foto: Getty Images)

“No creo que haya bastantes dudas, es un camino que preferimos que sea así complicado y un poco hostil. Preferimos que el rival nos gane para no relajarnos, preparándonos de la mejor manera para estar el 11 de junio (inicio del Mundial) en nuestra mejor versión. Los detalles creo que son los que nos terminan constando y los que terminan dando una diferencia que para mí no fue la que era, pero seguir trabajando, agradecer al grupo y humildes en la victoria, humildes en la derrota”, afirmó Lira sobre la derrota de México contra Colombia.

La ventaja que México tiene sobre Colombia para el Mundial 2026

A la hora de tener un grupo más accesible para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la selección mexicana no solo tiene la ventaja por encima de Colombia que será cabeza de grupo al ser uno de los tres equipos anfitriones, los otros dos son Estados Unidos y Canadá, también serán locales y esto los ayudará, según denunció el entrenador Néstor Lorenzo.

