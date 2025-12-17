La última maniobra de Miguel Herrera como DT de Costa Rica con la que intentó favorecer a México previo al Mundial 2026

Miguel Herrera volvió a quedar en el centro de la escena internacional, aunque esta vez no por un resultado dentro del campo. El entrenador mexicano no logró cumplir con el objetivo de clasificar al Mundial 2026 con una selección de CONCACAF que venía diciendo presente en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, una situación que terminó marcando su salida del cargo.

Se trata de Costa Rica, combinado que quedó fuera de la competencia mundialista pese a las expectativas iniciales. El fracaso deportivo significó el final del ciclo del “Piojo”, que no pudo sostener el proyecto ni cumplir con la meta principal trazada por la federación costarricense.

Tras su salida, Miguel Herrera regresó a México, donde ya analiza nuevos desafíos en su carrera como entrenador. A la espera de una oportunidad en el banquillo, el técnico sigue ligado al futbol y atento a todo lo que ocurre en la antesala del Mundial 2026.

La maniobra de Miguel Herrera que favoreció a México

En ese contexto, Herrera volvió a ser noticia por una decisión fuera de la cancha. En la votación de los premios The Best, el exentrenador de Costa Rica incluyó a Javier Aguirre dentro de su terna a mejor director técnico, un gesto que muchos interpretaron como un intento de generar un beneficio simbólico para la Selección Mexicana a meses del torneo.

Los votos de Miguel Herrera llamaron la atención: en primer lugar eligió a Luis Enrique, en segundo a Hansi Flick y en tercer lugar colocó a Javier Aguirre, actual seleccionador de México. Una elección que no pasó desapercibida por el contexto y el momento que atraviesa el Tri.

Edson Álvarez también respaldó a Javier Aguirre

La postura de Herrera no fue la única que favoreció al entrenador mexicano. Edson Álvarez, uno de los referentes del seleccionado nacional, también votó a Javier Aguirre, colocándolo directamente en el primer lugar de su elección personal.

