Llegó a más de 4.8 millones de reproducciones: La reacción del DT de México al cuarto gol de Colombia

Poco y nada pudo hacer la selección mexicana a la efectividad de Colombia en el partido amistoso que disputaron el 11 de octubre de 2025. Incluso, el entrenador Javier Aguirre no pudo ocultar su reacción tras ver el cuarto gol colombiano que sentenció la goleada por 4-0.

A pesar de que el primer tiempo terminó tan solo 1-0, México no pudo levantar el nivel, y vio como las transiciones en ataque y la pelota parada de la Selección Colombia le hicieron tanto daño que terminaron con una goleada que preocupa en vísperas del Mundial 2026.

“Ellos tienen un contrataque que es letal, dos goles de contraataque, y también hablamos del juego aéreo de ellos. Nos vimos en las Eliminatoria Sudamericana. Son muy poderosos, hay un golpe extraordinario y son muy poderosos”, dijo Javier Aguirre antes de que se conociera su reacción que llegó a millones de reproducciones.

La reacción de Javier Aguirre al cuarto gol de Colombia que llegó a millones de vistas

Johan Carbonero anoto el gol que hizo reaccionar a Aguirre. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto 41 del segundo tiempo cuando Juan Fernando Quintero filtró un pase que dejó en posición de gol a Johan Carbonero. El extremo definió por debajo de las piernas del arquero Ángel Malagón y sentenció la goleada 4-0 de Colombia contra México. De inmediato, las cámaras de la transmisión enfocaron a Aguirre, quien se puso las manos en la cintura y con una mirada pérdida buscó respuestas en una reacción que llegó a más de 4.8 millones de reproducciones en Instagram.

¿Cuándo vuelven a jugar México y Colombia?

En vísperas de recomponer la mala imagen que dejó contra Colombia, la selección mexicana jugará su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de octubre contra Ecuador el martes 14 de octubre a las 22:30 ET. Por su parte, el combinado colombiano jugará contra Canadá ese mismo martes 14 a las 7:00 P.M. (hora Colombia).

