Es tendencia:
logotipo del encabezado
SELECCIÓN MEXICANA

La reacción del Club León por la humillación de James Rodríguez a la Selección Mexicana

El club mexicano reaccionó luego de la victoria 4-0 de Colombia ante México en el amistoso internacional en el cuál James Rodríguez fue protagonista.

Por Ramiro Canessa

León reacciona a la actuación de James.
© Getty ImagesLeón reacciona a la actuación de James.

La Selección Mexicana sufrió un durísimo golpe de realidad a pocos meses del comienzo del Mundial 2026 y hay preocupación de cara a lo que se viene en la competición internacional más importante de todo el mundo en la que serán anfitriones.

Publicidad
La demoledora opinión de David Faitelson tras la dura derrota de México frente a Colombia

ver también

La demoledora opinión de David Faitelson tras la dura derrota de México frente a Colombia

El seleccionado que conduce Javier Aguirre cayó 4-0 ante Colombia por un amistoso en Estados Unidos. El Tri no encontró su mejor versión en el campo de juego y ahora deberá mejorar de cara al duelo ante Ecuador este martes por la noche.

En Colombia, uno de los futbolistas que más se destacó en el encuentro fue James Rodríguez. El mediocampista que pertenece al Club León repartió dos asistencias en la goleada de su equipo y en su país se ilusionan con que vuelva a encontrar su mejor versión.

Y no solo en el seleccionado cafetero, sino que también en La Fiera, que disfrutará de su futbol hasta diciembre, reaccionaron a su espectacular actuación ante México en el encuentro de ayer, sabiendo que puede ser clave en los próximos partidos del equipo.

Publicidad
¿Por qué no juega Jamal Musiala en Bayern Múnich vs. Chelsea por la UEFA Champions League 2025-26?

ver también

¿Por qué no juega Jamal Musiala en Bayern Múnich vs. Chelsea por la UEFA Champions League 2025-26?

¿Qué dijeron desde León?

“CAPITÁN”, escribieron en la cuenta oficial del equipo mexicano. Y siguieron: “James Rodríguez fundamental en el triunfo de Colombia ante México por marcador de 4-0”.

¿Qué pasará con el futuro de James Rodríguez?

Hace unos días atrás se confirmó que James Rodríguez dejará de ser futbolista de León una vez que termine el año. Ni el club ni tampoco el jugador se acercaron para renovar su contrato y su futuro podría estar en Estados Unidos la temporada próxima.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
La reacción de James Rodríguez tras la derrota de León por 4-2 ante Toluca
Liga MX

La reacción de James Rodríguez tras la derrota de León por 4-2 ante Toluca

Nacho Ambriz se mostró entusiasmado de contar con James Rodríguez
Liga MX

Nacho Ambriz se mostró entusiasmado de contar con James Rodríguez

Futuro confirmado: León tomó una decisión final con James Rodríguez
Liga MX

Futuro confirmado: León tomó una decisión final con James Rodríguez

La razón por la que Stephen Curry no juega ante Lakers
NBA

La razón por la que Stephen Curry no juega ante Lakers

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo