La Selección Mexicana sufrió un durísimo golpe de realidad a pocos meses del comienzo del Mundial 2026 y hay preocupación de cara a lo que se viene en la competición internacional más importante de todo el mundo en la que serán anfitriones.

El seleccionado que conduce Javier Aguirre cayó 4-0 ante Colombia por un amistoso en Estados Unidos. El Tri no encontró su mejor versión en el campo de juego y ahora deberá mejorar de cara al duelo ante Ecuador este martes por la noche.

En Colombia, uno de los futbolistas que más se destacó en el encuentro fue James Rodríguez. El mediocampista que pertenece al Club León repartió dos asistencias en la goleada de su equipo y en su país se ilusionan con que vuelva a encontrar su mejor versión.

Y no solo en el seleccionado cafetero, sino que también en La Fiera, que disfrutará de su futbol hasta diciembre, reaccionaron a su espectacular actuación ante México en el encuentro de ayer, sabiendo que puede ser clave en los próximos partidos del equipo.

¿Qué dijeron desde León?

“CAPITÁN”, escribieron en la cuenta oficial del equipo mexicano. Y siguieron: “James Rodríguez fundamental en el triunfo de Colombia ante México por marcador de 4-0”.

¿Qué pasará con el futuro de James Rodríguez?

Hace unos días atrás se confirmó que James Rodríguez dejará de ser futbolista de León una vez que termine el año. Ni el club ni tampoco el jugador se acercaron para renovar su contrato y su futuro podría estar en Estados Unidos la temporada próxima.

