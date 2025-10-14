Es tendencia:
¿Qué resultados necesita Portugal hoy para clasificar al Mundial 2026?

Los lusos pueden sellar su clasificación a la competición internacional más importante a nivel selecciones del año que viene.

Por Ramiro Canessa

Portugal podría clasificar al Mundial 2026.
© Getty ImagesPortugal podría clasificar al Mundial 2026.

La Selección de Portugal ha tenido una eliminatoria perfecta hasta el momento y busca mantener ese ritmo en la cuarta jornada del grupo F. Los dirigidos por Roberto Martínez quieren asegurar su clasificación al certamen internacional y mantenerse en la cima de su grupo.

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA

ver también

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA

Este martes, a las 12:45 hs de la CDMX, los lusos recibirán a Hungría en un partido clave que podría meterlos en el torneo más importante del mundo a nivel selecciones. Sin embargo, no solo dependen de sí mismos para conseguir su clasificación.

Los resultados que benefician a Portugal

Portugal lidera actualmente el grupo F con puntaje perfecto en tres jornadas, mientras que Hungría se encuentra en zona de repechaje con 4 unidades. Armenia tiene 3 puntos e Irlanda 1, todos con posibilidades de soñar con estar en el próximo Mundial.

Si los dirigidos por Cristiano Ronaldo consiguen un triunfo de local hoy y Armenia no le gana a Irlanda, Portugal asegurará su lugar en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene.

El partido de hoy se presenta como una verdadera prueba de fuego para los lusos, quienes buscan mantener su campaña perfecta y dar un paso definitivo hacia la Copa del Mundo 2026, que será la última bala para CR7 de ser campeón del mundo.

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Bulgaria por las Eliminatorias UEFA

ver también

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Bulgaria por las Eliminatorias UEFA

ramiro canessa
Ramiro Canessa
