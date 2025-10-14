La Selección de Portugal ha tenido una eliminatoria perfecta hasta el momento y busca mantener ese ritmo en la cuarta jornada del grupo F. Los dirigidos por Roberto Martínez quieren asegurar su clasificación al certamen internacional y mantenerse en la cima de su grupo.

Este martes, a las 12:45 hs de la CDMX, los lusos recibirán a Hungría en un partido clave que podría meterlos en el torneo más importante del mundo a nivel selecciones. Sin embargo, no solo dependen de sí mismos para conseguir su clasificación.

Los resultados que benefician a Portugal

Portugal lidera actualmente el grupo F con puntaje perfecto en tres jornadas, mientras que Hungría se encuentra en zona de repechaje con 4 unidades. Armenia tiene 3 puntos e Irlanda 1, todos con posibilidades de soñar con estar en el próximo Mundial.

Si los dirigidos por Cristiano Ronaldo consiguen un triunfo de local hoy y Armenia no le gana a Irlanda, Portugal asegurará su lugar en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene.

El partido de hoy se presenta como una verdadera prueba de fuego para los lusos, quienes buscan mantener su campaña perfecta y dar un paso definitivo hacia la Copa del Mundo 2026, que será la última bala para CR7 de ser campeón del mundo.