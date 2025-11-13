Portugal tiene este jueves la oportunidad de asegurar su clasificación al Mundial 2026. La selección liderada por Cristiano Ronaldo juega frente a Irlanda por la Jornada 5 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA, en un encuentro que comienza a partir de las 13:45hs (CDMX).

Portugal depende de sí misma para sellar su cupo este jueves. Si el conjunto luso le gana a Irlanda, el equipo dirigido por Roberto Martínez confirmará su lugar en el Mundial 2026. El entrenador belga podrá contar con casi todas sus principales figuras salvo por el caso de Nuno Mendes.

Los detalles de la lesión de Nuno Mendes

Nuno Mendes se lesionó hace una semana en el partido del PSG frente al Bayern Múnich por la UEFA Champions League. El conjunto francés informó que el lateral portugués sufrió un esguince en su rodilla izquierda y que estará algunas semanas ausente.

El PSG no dio un plazo específico de recuperación, pero Nuno Mendes debería volver antes de fin de año a sumar minutos. El portugués es considerado el mejor lateral izquierdo del mundo en la actualidad y no podrá estar presente en la Fecha FIFA.

“Es un jugador especial… No hay nadie que pueda reemplazar a Nuno Mendes. Probablemente sea el mejor del mundo en este momento”, explicó Roberto Martínez en la previa a los dos partidos de Portugal en relación a la ausencia del futbolista del PSG.

