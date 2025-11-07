El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo en Washington el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026. En dicho evento, las selecciones sabrán los rivales de los primeros tres partidos y también conocerán más detalles como por ejemplo los días de los juegos y los estadios que visitarán.

En este sentido, algunas ciudades de México participarán del Mundial 2026 como sedes de otras selecciones. En el caso de la Portugal de Cristiano Ronaldo, en las últimas horas se supo que el conjunto luso ya estuvo en comunicación con Santos Laguna y Torreón.

El propio Aleco Irarragorri fue quien reveló que tanto Portugal como Países Bajos visitaron las instalaciones de los Laguneros: “Vino la Selección de Portugal hace un par de semanas. También vino la de Países Bajos, seguimos recibiendo a todas las selecciones que quieran venir a vernos”.

Estas declaraciones del Presidente de Santos Laguna se dieron en el marco de que el TSM (Territorio Santos Modelo) fue verificado oficialmente por FIFA como “Team Base Camp” para que alguna selección que participe del Mundial 2026 pueda utilizar las instalaciones.

“Ya en diciembre cuando se seleccionen los bombos de cada Selección, sabremos con más claridad cuál estará aquí durante 30 días. Pero es un gran impacto para la región”, manifestó Aleco Irarragorri mostrando su alegría por lo que sucederá en los próximos meses por el Mundial 2026.

Si bien en el Estadio Corona no se llevarán a cabo partidos en el torneo, el Gigante de Acero de Rayados sí lo hará y Torreón será una sede ideal para la selección que tenga que afrontar encuentros en Monterrey. En México hay una gran admiración por Cristiano Ronaldo y se desea que Portugal se aloje en el TSM, pero habrá que aguardar al sorteo del Mundial 2026.

¿Amistoso entre México y Portugal?

Por otro lado, recientemente surgió la información de que México y Portugal podrían jugar un amistoso en marzo del año próximo. Aún no se confirmó porque todavía falta saber si el conjunto luso se clasifica al Mundial 2026 de manera directa o si tiene que disputar una repesca, aunque lo más probable es que sea la primera opción.

