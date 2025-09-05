El futbol de clubes sufrió un pequeño parate con una nueva Fecha FIFA. En esta oportunidad son muchas las selecciones con acción para la clasificación rumbo a la Copa del Mundo del año próximo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras los jugadores disputan sus respectivos compromisos con sus selecciones, otros jugadores y entrenadores también entrenan para lo que vienen pero a su vez con ciertas libertades al no tener acción en los próximo días. En esa sintonía, muchos disfrutan para aprovechar su tiempo libre.

Uno de ellos fue Luis Enrique, director técnico español que está al mando actualmente del PSG, con quien obtuvo además la última edición del a UEFA Champions League. Sin embargo, el DT sufrió un accidente andando en bicicleta que derivó en una operación de urgencia.

Así lo manifestó el club en sus redes sociales: “Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo“.

Además de la ansiada Orejona conquistada ante el Inter de Italia, el estratega de 55 años ya conquistó dos ediciones de la Ligue 1, dos de la Coupe de France, dos de la Supercopa de Francia y una Supercopa de Europa ganada recientemente al Tottenham de Inglaterra.

¿Cuándo vuelve a jugar PSG por la Ligue 1?

De cara a la vuelta a la actividad, donde difícilmente el estratega ibérico esté presente, PSG deberá jugar por el torneo doméstico, donde recibirá al Lens por la Jornada 4. El compromiso será el próximo domingo 14 de septiembre desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el Parc des Princes de París.