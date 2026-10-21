Mala racha: cuándo fue el último gol de Vinícius Jr. en Real Madrid

El brasileño no encuentra su mejor versión y las estadísticas no lo perdonan: ¿Podría perder la titularidad?

El debate alrededor del nivel de Vinícius Jr. volvió a encender las alarmas en el entorno de la Casa Blanca. A pesar del andar colectivo positivo del equipo en las distintas competencias, la figura de la Selección de Brasil vive un presente adverso de cara a la portería rival que empieza a generar interrogantes entre la afición madrileña.

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La contundente victoria por 4-1 frente al Leipzig en la Champions League sirvió para ratificar el buen momento del conjunto de la capital española, aunque dejó un sabor agridulce en lo personal para el extremo sudamericano. A lo largo del encuentro, el atacante contó con dos situaciones clarísimas para romper la red, pero falló en la definición y estiró su sequía una jornada más.

Esta falta de efectividad no pasa desapercibida en los análisis de los medios europeos, donde señalan una clara merma en su peso dentro del campo. El jugador ya no desequilibra con la contundencia de temporadas pasadas y su capacidad de resolución en los últimos metros se vio sensiblemente reducida en los recientes compromisos oficiales.

Para encontrar el último festejo sagrado del delantero brasilero con la camiseta merengue hay que revisar el calendario de semanas atrás. Desde aquella conversión, el delantero acumula minutos sin poder festejar, una cifra atípica para un futbolista acostumbrado a liderar las estadísticas ofensivas del club en el continente.

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El vestuario mantiene el respaldo absoluto sobre el extremo para ayudarlo a recuperar la confianza de cara a los próximos choques decisivos. El cuadro blanco necesita la mejor versión de su figura para afrontar el tramo exigente del año, donde la efectividad en el área rival resultará determinante para pelear por todos los títulos en juego.

En síntesis