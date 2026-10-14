Vinicius se pierde el Clásico vs Barcelona

El pasado sábado 10 de octubre el Real Madrid se enfrentó al Villarreal, el conjunto merengue consiguió la victoria por la mínima, pero esa fue la única buena noticia, ya que Vinicius Jr. tuvo que salir del terreno de juego expulsado después de haber dado un jalón de cabello a William Saliba, algo que ya era preocupante.

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Todo indicaba que era una acción que le podría costar solo un partido de suspensión, es decir, el próximo duelo ante el Sevilla en la Jornada 9, pero no fue así, ya que este miércoles se dio a conocer de manera oficial que el jugador merengue se perderá cuatro partidos como castigo por lo sucedido en el terreno de juego.

La dura sanción a Vini

De acuerdo con la información, el Comité de Disciplina de la RFEF considera una “conducta violenta” el tirón de pelos a Saliba, por el que se determinó darle un par de partidos de suspensión. Sin embargo, los otros dos que se le añaden tienen que ver con la dura protesta que hizo el jugador, por lo que así se le suman los cuatro.

De esta manera, Vini no estará disponible para que Jose Mourinho lo pueda utilizar en el Clásico ante el Barcelona. Y es que de acuerdo con lo mencionado anteriormente, el futbolista se estaría perdiendo el juego ante el Sevilla, el de los blaugranas, ante el Racing de Santander y el del Valencia, por lo que estará un mes fuera de LaLiga.

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Cabe mencionar que los partidos de la Champions League ante el RB Leipzig y ante el AEK de Atenas estará disponible, por lo que no tendrá tanta falta de actividad en ese largo mes que esté suspendido en la Liga Española. Seguramente después del partido ante la Roma del día de hoy se le podría cuestionar esto al estratega.

En síntesis