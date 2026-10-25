¿Por qué no juega Vinícius Jr en Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27?

De visita para chocar contra el Barcelona por la jornada 10 de LaLiga, el Real Madrid no contará con Vinícius Júnior en sus filas.

El Real Madrid estará visitando al Barcelona este domingo 25 de octubre en actividad de la Jornada 10 de LaLiga 2026-27 sobre la cancha del Camp Nou. En un choque trascendental en la contienda directa por el campeonato ibérico, Vinícius Júnior representará una de las bajas más sensibles para el planteamiento del conjunto visitante.

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Vinícius Júnior no disputará esta edición de El Clásico frente a la escuadra culé debido a una suspensión disciplinaria. La sanción impuesta al extremo brasileño tras su expulsión en el duelo ante el Villarreal continúa vigente, por lo que el artillero no figura dentro de los elementos elegibles para José Mourinho con miras a este trascendental compromiso.

Al minuto 70 de aquel cotejo, Vinícius fue sorprendido jalándole el cabello a Nathan Saliba en la misma acción donde había mandado el balón a las redes. Tras la intervención de la repetición arbitral, la anotación no solo quedó invalidada, sino que el atacante recibió la tarjeta roja directa, haciéndose acreedor a una suspensión de cuatro compromisos dictaminada por las autoridades disciplinarias.

De esta manera, el castigo originado en la Jornada 8 termina por marginarlo de esta nueva entrega de El Clásico frente al Barcelona. El atacante carioca ya cumplió el primer duelo de inhabilitación el pasado fin de semana ante el Sevilla y pagará el segundo en suelo catalán, restándole todavía los cotejos ante el Racing de Santander en El Sardinero y el Valencia en Mestalla para quedar plenamente habilitado en LaLiga.

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Bajo este panorama, se proyecta que Yan Diomandé asuma la responsabilidad como titular por el costado izquierdo, tal y como lo realizó en el triunfo frente al conjunto andaluz en la fecha previa. Aún así, con ocho goles y siete asistencias registradas en 24 clásicos disputados ante el Barcelona, equiparar su impacto y jerarquía en el terreno de juego representará un auténtico reto táctico para Mourinho.

En síntesis

Vinícius Jr. será baja ante Barcelona por una suspensión de cuatro partidos.

será baja ante Barcelona por una suspensión de cuatro partidos. Vinícius Júnior fue expulsado contra Villarreal por jalar el cabello a Nathan Saliba.

fue expulsado contra Villarreal por jalar el cabello a Nathan Saliba. Yan Diomandé reemplazará al delantero en El Clásico este 25 de octubre.