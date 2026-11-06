Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Málaga vs. Racing de Santander en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en La Rosaleda, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Malaga vs. Santander, LaLiga
Malaga vs. Santander, LaLiga

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Málaga perdió 1-2 como visitante ante Betis. El conjunto ocupa el puesto 20 con 5 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Alavés.

+ Seguinos en

Racing de Santander viene de perder 0-3 como local ante Real Madrid. El equipo ocupa el puesto 16 con 11 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Espanyol.

El historial entre Málaga y Racing de Santander

Málaga y Racing de Santander se enfrentaron 30 veces en los últimos años: 13 triunfos de Málaga, 9 de Racing de Santander y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Málaga vs. Racing de Santander1-1Segunda División
05/10/2025Racing de Santander vs. Málaga3-0Segunda División
01/02/2025Racing de Santander vs. Málaga2-1Segunda División
23/11/2024Málaga vs. Racing de Santander0-0Segunda División
05/03/2023Málaga vs. Racing de Santander0-1Segunda División
01/10/2022Racing de Santander vs. Málaga0-0Segunda División
23/02/2020Málaga vs. Racing de Santander2-0Segunda División
17/08/2019Racing de Santander vs. Málaga0-1Segunda División
09/04/2012Málaga vs. Racing de Santander3-0Primera División
21/11/2011Racing de Santander vs. Málaga1-3Primera División

Horario del partido

  • México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 09:15 hs
  • Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 11:30 hs
  • Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 14:00 hs
  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 07:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 09:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Málaga y Racing de Santander se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Málaga suma 5 puntos en el torneo.
  • Racing de Santander suma 11 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones