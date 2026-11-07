Alineaciones de Málaga y Racing de Santander por la LaLiga: formaciones probables

Málaga recibe a Racing de Santander este sábado 7 de noviembre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. Málaga viene de caer 1-2 ante Betis y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Racing de Santander viene de caer 0-3 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Málaga y Racing de Santander
Málaga (3-4-2-1): Alfonso Herrero, Einar Galilea, Ángel Recio, Rafael Rafita, David Larrubia, Carlos Puga, Carlos Dotor, Ramón Enríquez, Adam Aznou, Dani Lorenzo, Adrián Niño. DT: Juan Francisco Funes.
Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Pablo Ramón Parra, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Iván Martín, Sergio Canales, Matteo Prati, Iker Luque Sierra, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.
Bajas y ausentes de Málaga y Racing de Santander
Málaga:
- Juan Cruz (lesión isquiotibial)
- Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Moussa Diarra (lesión muscular)
- Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)
- Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
Racing de Santander:
- Andrés Martín (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Álvaro Mantilla (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de Málaga y Racing de Santander: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 07:00 (hora de México)
- Estadio: La Rosaleda
- Historial: 30 cruces — Málaga ganó 13, Racing de Santander ganó 9 y empataron 8
- Último antecedente: 24/05/2026: Málaga 1-1 Racing de Santander
- Próximo partido de Málaga: vs. Osasuna, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Racing de Santander: vs. Real Sociedad, domingo 22 de noviembre