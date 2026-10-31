Betis vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 11 de la LaLiga

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis llega metido en zona de Champions y con la obligación de no distraerse, porque el Málaga está último y necesita puntos como sea para empezar a despegar.
Para el local es una chance clara de seguir arriba en la tabla, mientras que para el Málaga cada partido que pasa sin sumar lo complica más en la pelea por salir del fondo.
La actualidad de ambos equipos
El Betis viene de empatar sin goles de visitante ante Celta, un resultado que cortó la ilusión después de la goleada que le metió a Osasuna, aunque también quedó expuesto cuando el Barcelona le hizo cinco en casa. Con 20 puntos en diez fechas y el cuarto puesto, el equipo verdiblanco tiene argumentos para pelear arriba si corrige esos bajones defensivos.
El Málaga no logra despegar del fondo de la tabla y acumula partidos sin ganar: empató con Alavés, cayó con claridad ante Real Sociedad y también sumó un empate frente al Espanyol. Con apenas 5 puntos en diez juegos y el último lugar entre los 20 equipos, la urgencia es evidente y cada visita como esta se vuelve una final anticipada para escapar del descenso.
El historial entre Betis y Málaga
El historial entre ambos es parejo pese a la diferencia actual de categoría: de 27 enfrentamientos, el Betis ganó 11, el Málaga 9 y hubo 7 empates, con 35 goles convertidos por cada lado. El antecedente más reciente fue un triunfo del Málaga por 3-1, aunque en la mayoría de los cruces anteriores el equipo bético se impuso por la mínima o por dos goles de diferencia.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/08/2025
|Málaga vs. Betis
|3-1
|Club Friendlies
|30/04/2018
|Betis vs. Málaga
|2-1
|Primera División
|18/12/2017
|Málaga vs. Betis
|0-2
|Primera División
|28/02/2017
|Málaga vs. Betis
|1-2
|Primera División
|23/09/2016
|Betis vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|19/03/2016
|Betis vs. Málaga
|0-1
|Primera División
|07/11/2015
|Málaga vs. Betis
|0-1
|Primera División
|31/03/2014
|Betis vs. Málaga
|1-2
|Primera División
|03/11/2013
|Málaga vs. Betis
|3-2
|Primera División
|24/02/2013
|Betis vs. Málaga
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 07:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 09:15 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 07:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Betis suma 20 puntos en el torneo.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.