Betis vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 11 de la LaLiga

Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 11 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. El Betis llega metido en zona de Champions y con la obligación de no distraerse, porque el Málaga está último y necesita puntos como sea para empezar a despegar.

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Para el local es una chance clara de seguir arriba en la tabla, mientras que para el Málaga cada partido que pasa sin sumar lo complica más en la pelea por salir del fondo.

La actualidad de ambos equipos

El Betis viene de empatar sin goles de visitante ante Celta, un resultado que cortó la ilusión después de la goleada que le metió a Osasuna, aunque también quedó expuesto cuando el Barcelona le hizo cinco en casa. Con 20 puntos en diez fechas y el cuarto puesto, el equipo verdiblanco tiene argumentos para pelear arriba si corrige esos bajones defensivos.

El Málaga no logra despegar del fondo de la tabla y acumula partidos sin ganar: empató con Alavés, cayó con claridad ante Real Sociedad y también sumó un empate frente al Espanyol. Con apenas 5 puntos en diez juegos y el último lugar entre los 20 equipos, la urgencia es evidente y cada visita como esta se vuelve una final anticipada para escapar del descenso.

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El historial entre Betis y Málaga

El historial entre ambos es parejo pese a la diferencia actual de categoría: de 27 enfrentamientos, el Betis ganó 11, el Málaga 9 y hubo 7 empates, con 35 goles convertidos por cada lado. El antecedente más reciente fue un triunfo del Málaga por 3-1, aunque en la mayoría de los cruces anteriores el equipo bético se impuso por la mínima o por dos goles de diferencia.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/08/2025 Málaga vs. Betis 3-1 Club Friendlies 30/04/2018 Betis vs. Málaga 2-1 Primera División 18/12/2017 Málaga vs. Betis 0-2 Primera División 28/02/2017 Málaga vs. Betis 1-2 Primera División 23/09/2016 Betis vs. Málaga 1-0 Primera División 19/03/2016 Betis vs. Málaga 0-1 Primera División 07/11/2015 Málaga vs. Betis 0-1 Primera División 31/03/2014 Betis vs. Málaga 1-2 Primera División 03/11/2013 Málaga vs. Betis 3-2 Primera División 24/02/2013 Betis vs. Málaga 3-0 Primera División

Horario del partido

México: 11:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 07:00 hs

Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 09:15 hs

Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 14:00 hs

Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 07:00 hs

Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs

Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs

Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis