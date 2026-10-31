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Alineaciones de Betis y Málaga por la LaLiga: formaciones probables

Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Betis vs. Malaga, LaLiga
Betis vs. Malaga, LaLiga

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Betis viene de empatar 0-0 con Celta y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de empatar 1-1 con Alavés y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Betis y Málaga

Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Francisco García, Marc Roca, Isco, Pablo Fornals, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

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Málaga (3-4-2-1): Alfonso Herrero, Einar Galilea, Fernando Calero, Rafael Rafita, David Larrubia, Carlos Puga, Carlos Dotor, Ramón Enríquez, Adam Aznou, Dani Lorenzo, Adrián Niño. DT: Juan Francisco Funes.

Bajas y ausentes de Betis y Málaga

Betis:

  • Cucho Hernández (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Facundo Bernal (expulsión; vuelve en 2 fechas)

Málaga:

  • Joaquín Muñoz (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Juan Cruz (lesión isquiotibial)
  • Pablo Martínez (lesión muscular)
  • Moussa Diarra (lesión muscular)
  • Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)
  • Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

La previa de Betis y Málaga: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 11:30 (hora de México)
  • Historial: 27 cruces — Betis ganó 11, Málaga ganó 9 y empataron 7
  • Último antecedente: 09/08/2025: Málaga 3-1 Betis
  • Próximo partido de Betis: vs. Elche, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Málaga: vs. Racing de Santander, sábado 7 de noviembre
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