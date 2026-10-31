Alineaciones de Betis y Málaga por la LaLiga: formaciones probables

Betis y Málaga se enfrentan este sábado 31 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Betis viene de empatar 0-0 con Celta y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de empatar 1-1 con Alavés y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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