Alineaciones de Betis y Málaga por la LaLiga: formaciones probables

Betis recibe a Málaga este sábado 31 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 11 de la LaLiga. Betis viene de empatar 0-0 con Celta y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de empatar 1-1 con Alavés y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Betis y Málaga
Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Francisco García, Marc Roca, Isco, Pablo Fornals, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.
Málaga (3-4-2-1): Alfonso Herrero, Einar Galilea, Fernando Calero, Rafael Rafita, David Larrubia, Carlos Puga, Carlos Dotor, Ramón Enríquez, Adam Aznou, Dani Lorenzo, Adrián Niño. DT: Juan Francisco Funes.
Bajas y ausentes de Betis y Málaga
Betis:
- Cucho Hernández (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Facundo Bernal (expulsión; vuelve en 2 fechas)
Málaga:
- Joaquín Muñoz (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Juan Cruz (lesión isquiotibial)
- Pablo Martínez (lesión muscular)
- Moussa Diarra (lesión muscular)
- Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)
- Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
La previa de Betis y Málaga: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 11:30 (hora de México)
- Historial: 27 cruces — Betis ganó 11, Málaga ganó 9 y empataron 7
- Último antecedente: 09/08/2025: Málaga 3-1 Betis
- Próximo partido de Betis: vs. Elche, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Málaga: vs. Racing de Santander, sábado 7 de noviembre