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Korea League Stars vs. Manchester City: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Manchester City afronta un nuevo amistoso de pretemporada frente al Korea League Stars antes del comienzo de la temporada en Inglaterra.

Korea League Stars vs. Manchester City por el amistoso.
© ESPECIALKorea League Stars vs. Manchester City por el amistoso.

Manchester City afronta un nuevo partido de preparación a falta de pocos días para que comience una nueva temporada en el futbol inglés. El equipo continúa con su gira de pretemporada y busca llegar en las mejores condiciones al inicio de las competencias oficiales.

El equipo dirigido por Enzo Maresca viene de caer ante Inter de Milán en la definición por penales, luego de un encuentro muy parejo. Ahora, los Citizens intentarán recuperarse y sumar una victoria para seguir ajustando detalles antes del arranque de la campaña.

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El próximo desafío será frente al Korea League Stars, en un amistoso internacional que se disputará este miércoles 5 de agosto desde las 5:00 horas de la Ciudad de México en el Estadio Mundialista de Seúl, Corea del Sur.

Horarios de Korea League Stars vs. Manchester City por país

  • México: 5:00 horas (CDMX)
  • Estados Unidos (ET): 7:00 horas
  • Argentina: 8:00 horas
  • España: 13:00 horas

Qué canal transmite Korea League Stars vs. Manchester City

El amistoso internacional podrá verse por diferentes señales según el país:

Ver también

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  • México: ESPN y Disney+.
  • Argentina: ESPN y Disney+.
  • España: City+.
  • Estados Unidos: City+.

Alineación de Manchester City

  • Ederson
  • Rico Lewis
  • Rúben Dias
  • Joško Gvardiol
  • Rayan Aït-Nouri
  • Rodri,
  • Tijjani Reijnders
  • Rayan Cherki
  • Savinho
  • Erling Haaland
  • Omar Marmoush

En sintesis

  • Enzo Maresca dirigirá al Manchester City frente a Korea League Stars este 5 de agosto.
  • Manchester City jugará el amistoso a las 5:00 horas (CDMX) en el Estadio de Seúl.
  • ESPN y Disney+ transmitirán en vivo el partido del Manchester City en México.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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