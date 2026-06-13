El entrenador argentino con pasado en Cruz Azul tendrá su segunda experiencia en Europa luego de su breve paso por Botafogo.

Fin de la novela: Martín Anselmi ya tiene nuevo equipo. Tras su fallido fichaje por Talleres de Córdoba (club argentino que terminó anunciando a Jorge Sampaoli), finalmente el antiguo DT de Cruz Azul fue anunciado como el nuevo estratega del Elche de LaLiga de España.

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El conjunto de Alicante logró la permanencia al finalizar en el puesto 15° en la reciente campaña y ahora firmó por un año a Martín Anselmi, con opción a extender el vínculo por una temporada más en caso de cumplir objetivos pactados con el club.

Desde Buenos Aires hasta Elche, para el mundo entero.



¡Bienvenido, Martín Anselmi! 🇦🇷 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 13, 2026

Anselmi viene de malas experiencias desde su turbulenta salida de Cruz Azul. Primero le fue mal en Porto, con decepciones como la eliminación en fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Luego, fichó por Botafogo, pero fue despedido el 22 de marzo tras 18 partidos al mando del equipo.

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Ahora, el argentino va por su revancha en el Viejo Continente, pero el panorama es muy distinto al del Porto. Mientras que el Dragão tiene una de las mejores plantillas de Portugal, en Elche luchará por mantener la categoría en la Primera División de España con una plantilla que está lejos de ser de las mejores de LaLiga.

Todos los equipos que dirigió Martín Anselmi

Excursionistas (Argentina)

Unión La Calera (Chile)

Independiente del Valle (Ecuador)

Cruz Azul (México)

Porto (Portugal)

Botafogo (Brasil)

Elche CF (España)

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En síntesis

Martín Anselmi es el nuevo director técnico del Elche de LaLiga española.

es el nuevo director técnico del Elche de LaLiga española. Un año es la duración del contrato firmado con el club de Alicante.

es la duración del contrato firmado con el club de Alicante. 22 de marzo fue la fecha de su despido de Botafogo tras 18 partidos.