Cruz Azul tendría 3 bajas que lo alejan del bicampeonato

Joel Huiqui dejó claro que en caso de continuar en Cruz Azul buscaría el bicampeonato. Sin embargo, parece que esto podría ser más difícil porque hay jugadores que de cierta manera han hecho la diferencia, pero que para el Apertura 2026 podrían salir de la institución. Puesto que en este mercado de fichajes podrían tener 3 bajas.

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Jugadores que se irían de Cruz Azul

De acuerdo con la información de Carlos Córdova, el equipo podría perder a tres jugadores. El primero de ellos es Andrés Gudiño, el arquero fue pieza fundamental ante la baja de Kevin Mier, siendo esencial en las primera fechas del torneo rumbo a la décima, por lo que sus buenas actuaciones lo han puesto en el radar de otros clubes que aún no se confirman.

El segundo es Gonzalo Piovi, el zaguero también tuvo un papel importante en los duelos de las fases finales y a lo largo de estos torneos con La Máquina se ha ganado esta titularidad. El tercero y último sería Erik Lira, el jugador cementero, si bien, no estuvo en la ronda eliminatoria durante el semestre fue fundamental en el mediocampo.

¿Qué refuerzos buscarán?

De esta manera, el equipo celeste estaría buscando entre 2 o tres jugadores para el mercado de fichajes de acuerdo con la misma fuente. Esto pone a pensar que de nueva cuenta el conjunto estaría sólo solucionando el caso de las bajas y haciendo crecer el proyecto, pese al campeonato, hubo algunas posiciones que les costó ajustar.

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Donde indica que no habría un reemplazo sería en el arco, ya que cuenta con Mier y en caso de que saliera Gudiño tienen a Emmanuel Ochoa, quien podría mantenerse con la suplencia, por tanto, buscar tanto en la defensa como en el mediocampo. Aunque Gabriel Fernández también es duda y ahí tendría que ir por un delantero.

En síntesis