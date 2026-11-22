Repasa quiénes son los 22 protagonistas elegidos de uno de los partidos más importantes del día alrededor del mundo.

Este domingo 22 de noviembre, se vivirá unos de los partidos más importantes de la Jornada 13 de LaLiga. En casa, el Barcelona recibirá al Villarreal en un duro compromiso que los tiene a ambos equipos con la misión de sumar de a tres. A continuación, repasa las alineaciones titulares de ambos conjuntos.

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En ese sentido, Lamine Yamal será figura estelar del ataque Blaugrana. El Chico Sensación estará liderando a su equipo una vez con la misión de obtener una victoria que les permita a los Culés continuar en la parte alta de la tabla de posiciones, donde comparten la cima con el Real Madrid con 33 unidades, pero con un partido menos, ante el Submarino justamente.

En lado de la visita, llegar al Camp Nou siempre es una misión complicada, pero tras mostrar algunos puntos débiles en las últimas semanas, la ilusión de dar el golpe se mantiene viva. En el frente de ataque, la principal amenaza será el georgiano Georges Mikautadze.

Alineación de Barcelona vs. Villarreal

Joan Garcia

Eric Garcia

Andreas

Christensen

Gerard Martín

Joao Cancelo

Marc Bernal

Pedri

Fermín

Lamine Yamal

Raphinha

Karim Adeyemi

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Alineación de Villarreal ante Barcelona

Péter Gulácsi

Santiago Mouriño

Logan Costa

Renato Veiga

Carlos Romero

Carlos Macià

Pape Gueye

Santiago Comesaña

Tajon Buchanan

Georges Mikautadze

Alberto Moleiro

En síntesis