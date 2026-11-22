Este domingo 22 de noviembre, se vivirá unos de los partidos más importantes de la Jornada 13 de LaLiga. En casa, el Barcelona recibirá al Villarreal en un duro compromiso que los tiene a ambos equipos con la misión de sumar de a tres. A continuación, repasa las alineaciones titulares de ambos conjuntos.
En ese sentido, Lamine Yamal será figura estelar del ataque Blaugrana. El Chico Sensación estará liderando a su equipo una vez con la misión de obtener una victoria que les permita a los Culés continuar en la parte alta de la tabla de posiciones, donde comparten la cima con el Real Madrid con 33 unidades, pero con un partido menos, ante el Submarino justamente.
En lado de la visita, llegar al Camp Nou siempre es una misión complicada, pero tras mostrar algunos puntos débiles en las últimas semanas, la ilusión de dar el golpe se mantiene viva. En el frente de ataque, la principal amenaza será el georgiano Georges Mikautadze.
Alineación de Barcelona vs. Villarreal
- Joan Garcia
- Eric Garcia
- Andreas
- Christensen
- Gerard Martín
- Joao Cancelo
- Marc Bernal
- Pedri
- Fermín
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Karim Adeyemi
Alineación de Villarreal ante Barcelona
- Péter Gulácsi
- Santiago Mouriño
- Logan Costa
- Renato Veiga
- Carlos Romero
- Carlos Macià
- Pape Gueye
- Santiago Comesaña
- Tajon Buchanan
- Georges Mikautadze
- Alberto Moleiro
En síntesis
- Barcelona y Villarreal se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la Jornada 13 de LaLiga.
- Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Karim Adeyemi integran la alineación titular del Barcelona.
- El equipo blaugrana comparte la cima de LaLiga con el Real Madrid sumando 33 unidades.