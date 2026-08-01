¿Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea vs. Tottenham en el amistoso internacional?

El capitán de los Blues no sumará minutos en el partido de pretemporada contra los Spurs. Conoce el motivo de su ausencia.

Chelsea y Tottenham chocan en Australia en el marco de un amistoso de pretemporada. Ambos equipos necesitan hacer una mejor campaña que la 2025-26 y se medirán en el Accor Stadium de Sídney. No obstante, ya hay algunas ausencias de peso confirmadas y una de ellas es la de Enzo Fernández.

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El centrocampista argentino se convirtió en un emblema de los Blues rápidamente, tanto así que se ganó el brazalete de capitán. Sin embargo, no sumará minutos en el amistoso de este sábado contra Tottenham Hotspur.

Enzo Fernandez celebra después de marcarle a Tottenham por Premier League (Getty Images)

¿Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea vs. Tottenham?

Enzo Fernández no jugará ante Tottenham debido a que todavía continúa de vacaciones luego de su participación en el Mundial 2026. El centrocampista llegó hasta la última instancia con la Selección Argentina, pero no pudo lograr el objetivo: fue expulsado ante España en la final y la Albiceleste perdió por 1-0 en tiempo extra.

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Cabe mencionar que el futuro de Enzo a nivel club todavía es incierto. Si bien es jugador de Chelsea y una pieza clave en el equipo que ahora dirige Xabi Alonso, su continuidad no está 100% asegurada.