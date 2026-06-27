Los volantes argentinos no serán parte del duelo de la Albiceleste ante los Bravos por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026, Jordania y Argentina se miden este sábado 27 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la ciudad estadounidense de Dallas. Ambos conjuntos van por la victoria para cerrar la zona de la mejor manera.

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Para este compromiso, el director técnico Lionel Scaloni no contará con dos jugadores clave. Los volantes Enzo Fernández y Alexis MacAllister no serán parte del compromiso y estarán en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especulan que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Enzo Fernández y Alexis MacAllister en Jordania vs. Argentina?

Con esta noticia, los mediocampistas Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios se suman a la alineación titular y tendrán la chance de sumar minutos en el certamen internacional.Ambos conformarán el mediocampo junto a Leandro Paredes, por detrás de Nicolás Paz.

¿Cuál será la alineación de Argentina vs. Jordania sin Enzo Fernández y Alexis MacAllister?

Sin Enzo Fernández y Alexis MacAllister, el conjunto sudamericano formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto asiático: Martínez; Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Palacios, Lo Celso; Paz; Álvarez y Martínez.