Mientras Kylian Mbappé ganó 89 millones en 2025, lo que acumuló Lamine Yamal

Esta es la cantidad de dinero que acumuló el joven español a lo largo del año jugando en el FC Barcelona.

Por Ramiro Canessa

Mbappé vs. Yamal: ingresos 2025.
© Getty ImagesMbappé vs. Yamal: ingresos 2025.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal están considerados hoy como dos de los mejores jugadores del mundo. Tanto en el Real Madrid como en el Barcelona vienen dando de qué hablar gracias al nivel que muestran semana tras semana, además de ser figuras también en sus respectivas selecciones nacionales.

Ese impacto directo en el fútbol europeo los llevó a firmar contratos importantes y acuerdos comerciales que incrementaron su valor, permitiéndoles ganar cifras impresionantes a lo largo del 2025. No solo destacan dentro de la cancha, sino también fuera de ella, donde su influencia mediática y deportiva se refleja en sus ingresos.

Según un informe publicado por Forbes, Mbappé y Yamal se encuentran dentro del TOP 10 de los futbolistas mejor pagados del año, una lista que volvió a dejar en claro quiénes son los jugadores más influyentes del planeta. El delantero del Real Madrid acumuló 89 millones de dólares en 2025, ubicándose en la cuarta posición, solo detrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Karim Benzema.

Por su parte, Lamine Yamal aparece en el décimo lugar gracias a los 36 millones de dólares que percibió entre salario y acuerdos comerciales. A su corta edad, el talento del Barcelona ya compite a nivel económico con las mayores estrellas del futbol mundial.

Los mejores pagos del año

En cuanto al ranking completo, el líder indiscutido volvió a ser Cristiano Ronaldo, quien sigue generando cifras extraordinarias con el Al Nassr. Messi, con su etapa en el Inter Miami, se mantiene como uno de los más rentables del mundo, mientras que Benzema continúa entre los gigantes económicos gracias a su paso por el Al Ittihad en Arabia Saudita.

Estos fueron los 10 futbolistas mejor pagados de 2025:

  • Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 239 millones de euros.
  • Lionel Messi (Inter Miami) – 111 millones de euros.
  • Karim Benzema (Al Ittihad) – 89 millones de euros.
  • Kylian Mbappé (Real Madrid) – 81 millones de euros.
  • Erling Haaland (Manchester City) – 68 millones de euros.
  • Vinicius Júnior (Real Madrid) – 51 millones de euros.
  • Mohamed Salah (Liverpool) – 47 millones de euros.
  • Sadio Mané (Al Nassr) – 46 millones de euros.
  • Jude Bellingham (Real Madrid) – 37 millones de euros.
  • Lamine Yamal (Barcelona) – 36 millones de euros.
En síntesis

  • Kylian Mbappé es el cuarto futbolista mejor pagado en 2025 con 81 millones de euros, según Forbes.
  • Lamine Yamal está en el décimo lugar del TOP 10, con ingresos totales de 36 millones de euros.
  • Cristiano Ronaldo (Al Nassr) lidera la lista Forbes de 2025 con 239 millones de euros en ingresos.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
