¿Por qué no juegan Lamine Yamal y Pedri en España vs. Turquía por las Eliminatorias UEFA?

España afronta este martes el cierre de su camino en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 y lo hace con la obligación de sellar lo que ya parece un trámite. Desde las 13:45 hs, la Roja recibirá a Turquía por la última fecha de la fase de grupos, en un duelo que podría definir la clasificación directa, aunque el panorama es ampliamente favorable para los dirigidos por Luis de la Fuente.

La Selección Española llega con 15 puntos y un margen más que cómodo respecto a su rival directo. Turquía tiene 12 unidades y, si bien podría alcanzarlos con una victoria, necesitarían un resultado absolutamente irreal para quedarse con el pase directo: ganar por 14-0. Algo que, en la práctica, es imposible. Por eso, España apunta a cerrar su campaña con tranquilidad, aunque con dos bajas de peso.

Para este compromiso, Luis de la Fuente no podrá contar con dos de sus futbolistas más determinantes: Lamine Yamal y Pedri, quienes quedaron fuera de la convocatoria por las lesiones que arrastran y que les impiden estar disponibles para este cierre de Eliminatorias.

Los motivos de sus ausencias

En el caso de Pedri, el mediocampista del Barcelona quedó descartado por una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda, una lesión que lo tiene marginado desde hace varias semanas. El cuerpo técnico no quiso arriesgarlo y su recuperación sigue el curso previsto, por lo que no había margen para forzar su presencia.

Respecto a Lamine Yamal, la situación también es delicada. El joven extremo arrastra una pubalgia, una dolencia que suele aparecer por la sobrecarga de partidos y la exigencia muscular. El joven de 17 años fue desafectado de la convocatoria a último momento.