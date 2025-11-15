¿Por qué no juegan Lamine Yamal y Pedri en Georgia vs. España por las Eliminatorias UEFA?

Este sábado 15 de noviembre continúan disputándose más partidos por las Eliminatorias UEFA. En este caso, Georgia y España se ven las caras por la quinta jornada en un encuentro que comienza a las 11:00hs (CDMX) y es clave para ambas selecciones.

La Roja tiene la esperanza de poder asegurar su clasificación al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA. Sin embargo, Luis de la Fuente ha tenido algunas ausencias en la convocatoria y dos de ellas son justamente Lamine Yamal y Pedri, las figuras de Barcelona.

En el caso de la estrella de 18 años, Lamine Yamal había sido convocado previamente, pero luego el futbolista fue desafectado tras someterse a un tratamiento médico por su pubalgia en el que se le indicó que debía hacer entre 7 y 10 días de reposo. Esta situación generó polémica en España.

La controversia se provocó porque desde el seleccionado manifestaron que no estaban al tanto de la situación. “Nunca había vivido una situación así. No creo que sea muy normal. No sabes nada, no te llega ninguna noticia y de repente te lo cuentan”, expresó Luis de la Fuente.

Con respecto a Pedri, su situación es más clara porque el futbolista del Barcelona se lesionó. El centrocampista sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y todavía tiene algunas semanas de recuperación, por eso directamente no fue convocado.

La alineación de España ante Georgia

Simón

Porro

Cubarsí

Laporte

Cucurella

Merino

Zubimendi

Fabián Ruiz

Ferrán Torres

Oyarzabal

Álex Baena

