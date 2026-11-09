Mientras Lionel Messi conquista su décima Bota de Oro, ¿cuántas ganó Cristiano Ronaldo en ligas domésticas?

Lionel Messi se ha coronado como líder de goleo de la MLS 2026, surgiendo comparaciones directas con el récord de Cristiano Ronaldo y las botas de oro entre ambos.

Lionel Messi continúa escribiendo páginas doradas dentro de la Major League Soccer. Este fin de semana concluyó oficialmente la temporada regular del certamen estadounidense en su edición 2026 y, con el cuadro de los MLS Cup Playoffs plenamente definido, el astro argentino volvió a erigirse en lo más alto de la tabla de goleo individual.

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A pesar de no hacerse presente en el marcador durante la última fecha frente a Charlotte FC en territorio floridano, Messi amarró la Bota de Oro de la MLS 2026 tras registrar 26 anotaciones en 31 compromisos disputados. Detrás de la leyenda rosarina se ubicaron el artillero croata Petar Musa, del FC Dallas, con 22 dianas, mientras que Sam Surridge, referente del vigente monarca de la Supporters’ Shield, Nashville SC, completó el podio al sumar 21 tantos.

A su demoledora cuota de 26 festejos, el capitán del Inter Miami añadió 17 asistencias (de acuerdo con la estadística oficial de la MLS que contempla las preasistencias), ubicándose únicamente por detrás de los 18 pases de gol firmados por Pep Biel. No obstante, el hito más sobresaliente radica en haberse transformado en el primer futbolista en la historia de la liga norteamericana en conquistar el campeonato de goleo de la fase regular en dos campañas consecutivas, tras lograrlo en 2025 y revalidarlo en 2026.

Con este nuevo galardón en sus vitrinas, Lionel Messi alcanzó la decena de títulos de goleo en certámenes ligueros a lo largo de su trayectoria profesional. Esta cosecha se añade a las ocho distinciones obtenidas como Pichichi en LaLiga de España defendiendo la camiseta del FC Barcelona (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21), complementadas por sus dos recientes coronaciones con el Inter Miami en el balompié estadounidense.

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Lionel Messi de Inter Miami CF gana el Botín de Oro de la MLS 2026 presentado por Audi

Messi se convierte en el primer jugador en la historia de la MLS en ganar el Botín de Oro de la MLS presentado por Audi en temporadas consecutivashttps://t.co/HijKuW8xem — MLS Communications (@MLS_PR) November 8, 2026

Las botas de oro de Cristiano Ronaldo

En la trepidante carrera hacia la barrera de los 1,000 goles oficiales, Cristiano Ronaldo marcha a la vanguardia. El atacante portugués se encuentra sensiblemente más próximo a alcanzar la mítica cifra (985 dianas) que de ser rebasado por el propio Messi (937 tantos); sin embargo, en el renglón particular de campeonatos de goleo en ligas locales, es el sudamericano quien ostenta la ventaja numérica.

A lo largo de su ilustre recorrido en los terrenos de juego, Cristiano Ronaldo ha cosechado siete Botas de Oro en campeonatos de Primera División. Sus distinciones se reparten en diversas latitudes del planeta fútbol: una en la Premier League con el Manchester United (2007/08), tres Pichichis en LaLiga con el Real Madrid (2010/11, 2013/14 y 2014/15) en plena rivalidad directa frente a Messi, un Capocannoniere en la Serie A con la Juventus (2020/21), y dos más en la Saudi Pro League en las filas del Al-Nassr (2023/24 y 2024/25).

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En el balance directo de títulos de goleo domésticos, Messi estiró su ventaja a tres galardones por encima del astro lusitano; sin embargo, Cristiano conserva un récord único en cuanto a versatilidad geográfica. La única competencia liguera donde el oriundo de Rosario no logró proclamarse monarca anotador fue durante su bienio con el París Saint-Germain en la Ligue 1 francesa, mientras que CR7 puede presumir que, en cada liga donde militó desde su salida del Sporting de Lisboa, terminó coronándose como el máximo romperredes al menos en una ocasión.

En síntesis