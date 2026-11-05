Mientras Lionel Messi se retiró de Argentina con 4 títulos, los trofeos que ganó Cristiano Ronaldo con Portugal

Los dos máximos referentes del futbol de esta época cerraron sus ciclos con sus selecciones dejando una huella imborrable. ¿Cuántos títulos consiguió el astro portugués durante su etapa con Portugal?

El 2026 es, quizás, uno de los años más tristes de la historia del futbol. A fines de agosto se confirmó que Lionel Messi no volvería a jugar con la Selección Argentina después de una actuación increíble en el Mundial 2026, donde disputó el torneo con 39 años. En octubre, el astro argentino jugó su último encuentro en su país y se despidió para siempre ante más de 80.000 personas que se acercaron al estadio para acompañarlo en una jornada histórica.

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Ahora, este jueves 5 de noviembre, Cristiano Ronaldo también tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera: dar un paso al costado de la Selección de Portugal a sus 41 años. La noticia llegó apenas unas semanas después de la polémica que protagonizó al abandonar la concentración portuguesa por diferencias con el entrenador.

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Está más que claro que ambos futbolistas agigantaron la historia de sus respectivos países. Argentina ya tenía títulos muy importantes antes de la llegada de Messi, pero con el rosarino volvió a conquistar grandes trofeos, disputó numerosas finales y vivió una de las etapas más exitosas de su historia.

Portugal, en cambio, encontró en Cristiano Ronaldo al futbolista que cambió para siempre su historia. Antes de su llegada, el seleccionado nunca había conquistado un título oficial y, con CR7 como máxima figura, consiguió tres conquistas internacionales. Por eso, no quedan dudas de que es el jugador más importante de la historia del futbol portugués.

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Todos los títulos que ganaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con sus selecciones

Lionel Messi consiguió cuatro títulos con la Selección Argentina absoluta, además de dos conquistas en categorías juveniles y olímpicas. Por su parte, Cristiano Ronaldo levantó tres trofeos con Portugal, convirtiéndose en una figura fundamental para que su país pudiera celebrar sus primeros grandes éxitos internacionales.

Lionel Messi (6 títulos)

Selección Mayor (4 títulos):

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Copa América 2024.

Juveniles y Selección Olímpica (2 títulos):

Copa Mundial Sub-20 2005.

Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

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Cristiano Ronaldo (3 títulos)

Eurocopa 2016.

UEFA Nations League 2018-19.

UEFA Nations League 2024-25.

En sintesis