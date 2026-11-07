Dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en Inter Miami vs. Charlotte FC por la MLS: canales de TV y streaming

Lionel Messi y el Inter Miami reciben a Charlotte FC este sábado 7 de noviembre por la última jornada de la temporada regular de la MLS 2026. Conoce dónde ver el partido EN VIVO y ONLINE por televisión y streaming, con los canales disponibles en México y el resto del mundo.

Inter Miami y Charlotte FC se enfrentan este sábado 7 de noviembre por el partido correspondiente a la última jornada de la temporada regular (Decision Day) de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se lleva a cabo en el Nu Stadium de Miami y comienza a partir de las 15:00 hs (tiempo del Centro de México) / 18:00 hs (hora local).

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Este compromiso marca el cierre de la fase regular para el equipo que comanda Lionel Messi, que intentará sumar tres puntos en casa para consolidarse en la parte alta de la Conferencia Este antes de encarar los playoffs por la MLS Cup. Del otro lado, Charlotte FC visita Florida buscando asegurar la mejor posición posible en la tabla de clasificación de cara a la postemporada.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Inter Miami y Charlotte FC de este sábado 7 de noviembre por la MLS se podrá seguir en vivo y en directo en México y el resto del mundo a través de la señal exclusiva del torneo:

México: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Centroamérica: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Sudamérica: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) Estados Unidos: Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV (MLS Season Pass) España: Apple TV (MLS Season Pass)

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Inter Miami se ubica en el 3° puesto de la Conferencia Este con 59 unidades tras cosechar 16 triunfos, 11 empates y 6 caídas en 33 compromisos. Las ‘Garzas’ se presentan como la ofensiva más goleadora del certamen con 77 tantos, encabezados por los 26 goles de Lionel Messi, quien además comparte el liderato de asistencias del equipo con Rodrigo De Paul.

Por su parte, Charlotte FC ocupa la 5ª posición de la misma conferencia con 53 puntos en 33 partidos disputados. El conjunto visitante llega con el ánimo en alza tras golear 4-0 a Orlando City en la jornada anterior y apostará a la producción ofensiva de Pep Biel para intentar rescatar unidades de visita en Miami.

En sintesis

Lionel Messi e Inter Miami enfrentan este sábado 7 de noviembre a Charlotte FC en MLS.

enfrentan este sábado 7 de noviembre a Charlotte FC en MLS. Lionel Messi registra 26 goles con Inter Miami en 33 partidos de temporada regular.

con Inter Miami en 33 partidos de temporada regular. Apple TV MLS Season Pass transmitirá en vivo el partido para México y todo el mundo.