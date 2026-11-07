¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Charlotte FC por la MLS 2026

Este sábado 7 de noviembre se define la temporada regular de la MLS con la disputa del esperado Decision Day. En una jornada clave para la siembra rumbo a los Playoffs, el Inter Miami recibe a Charlotte FC a partir de las 15:00hs (tiempo del centro de México) en el Nu Stadium de Florida.
El equipo liderado por Lionel Messi llega con el boleto a la postemporada asegurado, pero necesitan la victoria para amarrar el segundo lugar de la Conferencia Este de cara a los cruces eliminatorios. Inter Miami viene de sellar una gran remontada por 2-1 frente a New England Revolution con gol y asistencia del capitán argentino.
Por su parte, Charlotte FC arriba a territorio miamense en un momento dulce tras golear 4-0 tanto a Orlando City como a CF Montréal. La escuadra dirigida por Dean Smith suma 53 unidades y busca un triunfo de peso como visitante para asegurar una mejor posición en la tabla antes de arrancar los playoffs.
La probable alineación de Inter Miami
- Dayne St. Clair
- Ian Fray
- Gonzalo Luján
- Micael dos Santos Silva
- Sergio Reguilón
- Carlos Henrique Casemiro
- Rodrigo De Paul
- David Ayala
- Lionel Messi
- Germán Berterame
- Luis Suárez
La probable alineación de Charlotte FC
- Kristijan Kahlina
- Nathan Byrne
- Tim Ream
- Morrison Agyemang
- Harry Toffolo
- Ashley Westwood
- Brandt Bronico
- Pep Biel
- Liel Abada
- Idan Toklomati
- Wilfried Zaha