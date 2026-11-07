¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Charlotte FC por la MLS 2026

Este fin de semana se disputa la última jornada de la etapa regular de la MLS. Los titulares de ambos equipos para este partido.

Este sábado 7 de noviembre se define la temporada regular de la MLS con la disputa del esperado Decision Day. En una jornada clave para la siembra rumbo a los Playoffs, el Inter Miami recibe a Charlotte FC a partir de las 15:00hs (tiempo del centro de México) en el Nu Stadium de Florida.

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El equipo liderado por Lionel Messi llega con el boleto a la postemporada asegurado, pero necesitan la victoria para amarrar el segundo lugar de la Conferencia Este de cara a los cruces eliminatorios. Inter Miami viene de sellar una gran remontada por 2-1 frente a New England Revolution con gol y asistencia del capitán argentino.

Por su parte, Charlotte FC arriba a territorio miamense en un momento dulce tras golear 4-0 tanto a Orlando City como a CF Montréal. La escuadra dirigida por Dean Smith suma 53 unidades y busca un triunfo de peso como visitante para asegurar una mejor posición en la tabla antes de arrancar los playoffs.

La probable alineación de Inter Miami

Dayne St. Clair

Ian Fray

Gonzalo Luján

Micael dos Santos Silva

Sergio Reguilón

Carlos Henrique Casemiro

Rodrigo De Paul

David Ayala

Lionel Messi

Germán Berterame

Luis Suárez

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La probable alineación de Charlotte FC