Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Leeds por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

Manchester United y Leeds se enfrentan este miércoles 12 de agosto en Dublín por un amistoso internacional de pretemporada. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de TV y plataformas de streaming.

Manchester United y Leeds United se enfrentan este miércoles 12 de agosto en un atractivo clásico amistoso de pretemporada internacional. El encuentro tiene lugar en el emblemático Estadio Croke Park de Dublín, Irlanda, y da inicio a partir de las 12:30 horas (tiempo del Centro de México).

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Ambos conjuntos disputan esta edición del ‘Rose Derby’ en territorio neutral como parte de su gira de preparación antes del arranque oficial de la Premier League 2026/27. El duelo sirvió para afinar los últimos detalles tácticos y dar rodaje a los planteles principales.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Manchester United y Leeds United de este miércoles 12 de agosto se puede seguir en México a través de la señal de Claro Sports en televisión y en streaming por sus plataformas digitales como Clarosports.com y Pluto TV.

México: Claro Sports, Clarosports.com, Claro Sports YouTube y Pluto TV

Claro Sports, Clarosports.com, Claro Sports YouTube y Pluto TV Centroamérica: Claro Sports

Claro Sports Sudamérica: Claro Sports

Claro Sports Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports Golazo

Paramount+ y CBS Sports Golazo España: OneFootball

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La actualidad de ambos equipos

Por parte del Manchester United, los ‘Red Devils’ encaran este compromiso de pretemporada tras realizar una concentración de entrenamientos en Irlanda. El técnico busca dar minutos a sus piezas clave y probar las distintas variantes tácticas de cara al debut en la Premier League.

Por su parte, el Leeds United afronta este choque amistoso con el objetivo de consolidar el funcionamiento colectivo de su plantilla. Enfrentar a un rival de la envergadura del Manchester United sirve al cuerpo técnico para medir el nivel competitivo del equipo antes de comenzar la exigente temporada regular.

En sintesis

Manchester United y Leeds United disputan un amistoso este miércoles 12 de agosto.

y Leeds United disputan un amistoso este miércoles 12 de agosto. Croke Park en Dublín albergará el partido a las 12:30 horas del Centro de México.

en Dublín albergará el partido a las 12:30 horas del Centro de México. Claro Sports transmitirá el encuentro en vivo a través de televisión y plataformas digitales.