Los equipos europeos continúan con su preparación de cara al inicio de las ligas locales y las competiciones continentales. La pretemporada entra en una etapa clave y los entrenadores aprovechan estos compromisos para probar variantes, sumar minutos de juego y comenzar a definir el equipo que utilizarán durante la nueva campaña.
Desde las 7:00 horas de la CDMX de este sábado 1 de agosto, se disputará uno de los amistosos más atractivos de la jornada. Manchester United y Atlético de Madrid se verán las caras en un duelo que promete muchas emociones y que servirá como una buena prueba para ambos conjuntos antes del comienzo de la temporada oficial.
El encuentro se jugará en el Strawberry Arena, ubicado en Estocolmo, Suecia, donde miles de aficionados podrán presenciar el choque entre dos de los clubes más importantes del fútbol europeo.
Detalles del amistoso entre United y Atlético Madrid
Horarios:
- México: 7:00
- Estados Unidos (Este): 9:00
- España: 15:00
TV
Mientras Vozinha ganará 600.000 mil dólares en Colo-Colo, el salario de Lionel Messi en Inter Miami
- España: Movistar Liga de Campeones
- México: Sin transmisión confirmada
- Estados Unidos: Sin transmisión confirmada
- Argentina: Sin transmisión confirmada
Streaming
- España: Movistar Plus+
- México: Sin transmisión confirmada
- Estados Unidos: Sin transmisión confirmada
- Argentina: Sin transmisión confirmada
Probable alineación del Manchester United
- Tom Heaton
- Jaydan Kamason
- Leny Yoro
- Harry Maguire
- Luke Shaw
- Andrey Santos
- Toby Collyer
- Bryan Mbeumo
- Mason Mount
- Patrick Dorgu
- Joshua Zirkzee
Probable alineación del Atlético Madrid
- Jan Oblak
- Álvaro Domínguez
- Robin Le Normand
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Koke
- Morten Hjulmand
- Carlos Martín
- Rodrigo Mendoza
- Ademola Lookman
- Miguel Cubo
En sintesis
- Manchester United jugará un amistoso contra Atlético de Madrid este sábado 1 de agosto.
- El partido Manchester United vs. Atlético de Madrid se disputará a las 7:00 (México).
- El encuentro internacional se llevará a cabo en el Strawberry Arena de Estocolmo, Suecia.