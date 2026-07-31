Manchester United y Atlético de Madrid disputan un atractivo amistoso internacional de pretemporada. Estos son el horario, los canales de transmisión EN VIVO y las posibles alineaciones para el encuentro.

Los equipos europeos continúan con su preparación de cara al inicio de las ligas locales y las competiciones continentales. La pretemporada entra en una etapa clave y los entrenadores aprovechan estos compromisos para probar variantes, sumar minutos de juego y comenzar a definir el equipo que utilizarán durante la nueva campaña.

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Desde las 7:00 horas de la CDMX de este sábado 1 de agosto, se disputará uno de los amistosos más atractivos de la jornada. Manchester United y Atlético de Madrid se verán las caras en un duelo que promete muchas emociones y que servirá como una buena prueba para ambos conjuntos antes del comienzo de la temporada oficial.

El encuentro se jugará en el Strawberry Arena, ubicado en Estocolmo, Suecia, donde miles de aficionados podrán presenciar el choque entre dos de los clubes más importantes del fútbol europeo.

Detalles del amistoso entre United y Atlético Madrid

Horarios:

México: 7:00

Estados Unidos (Este): 9:00

España: 15:00

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TV

España: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones México: Sin transmisión confirmada

Sin transmisión confirmada Estados Unidos: Sin transmisión confirmada

Sin transmisión confirmada Argentina: Sin transmisión confirmada

Streaming

España: Movistar Plus+

Movistar Plus+ México: Sin transmisión confirmada

Sin transmisión confirmada Estados Unidos: Sin transmisión confirmada

Sin transmisión confirmada Argentina: Sin transmisión confirmada

Probable alineación del Manchester United

Tom Heaton

Jaydan Kamason

Leny Yoro

Harry Maguire

Luke Shaw

Andrey Santos

Toby Collyer

Bryan Mbeumo

Mason Mount

Patrick Dorgu

Joshua Zirkzee

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Probable alineación del Atlético Madrid

Jan Oblak

Álvaro Domínguez

Robin Le Normand

Dávid Hancko

Matteo Ruggeri

Koke

Morten Hjulmand

Carlos Martín

Rodrigo Mendoza

Ademola Lookman

Miguel Cubo

En sintesis