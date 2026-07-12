James Rodríguez está sin equipo después de su participación en el Mundial 2026. El jugador colombiano fue el capitán del conjunto cafetero y tuvo un rendimiento irregular en el torneo en el que Colombia quedó eliminada en octavos de final frente a Suiza.

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Luego de la Copa del Mundo, numerosos equipos han mostrado interés en James Rodríguez. En este sentido, y de acuerdo a la información del periodista Rudy Galetti, Lazio tiene en carpeta al colombiano para sumarlo a su plantel de cara a la próxima temporada.

“El capitán de la selección colombiana, que ahora es agente libre tras su paso por el Minnesota United, causó una gran impresión en el Mundial y es uno de los jugadores que el club italiano está siguiendo de cerca en estos momentos“, escribió el comunicador.

James en el Mundial 2026 (Getty Images)

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James Rodríguez, de 35 años, actualmente está sin equipo después de desvincularse del Minnesota United. El colombiano solo jugó cinco meses con la institución norteamericana porque su idea era sumar minutos para prepararse de cara a la Copa del Mundo.

Lazio terminó 9° en la Serie A de la temporada pasada y no jugará ninguna competición europea en la próxima campaña. Gennaro Gattuso, quien no pudo clasificar a Italia al Mundial 2026, reemplazó a Maurizio Sarri para la temporada que se avecina.

¿Vuelve a la Liga MX?

El colombiano ha sido vinculado con distintos clubes en los últimos días y también se habló de su posible regreso a la Liga MX con un supuesto interés de equipos como el América, Pumas y Cruz Azul. Lo positivo para los equipos es que no tendrán que pagarle a otra institución por el fichaje de James Rodríguez.

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En síntesis