El mediocentro colombiano podría volver a la Primera División de México tras su pasó por la Fiera y terminar su participación con Colombia en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando y ya se están disputando los Cuartos de Final, donde ya solo quedan ocho equipos y pocos compromisos para conocer al nuevo campeón mundial. Y con ello, también asoma en el horizonte el inicio de la temporada 2026-27 en los clubes.

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Por eso, más allá de la justa mundialista, el mercado de pases está abierto desde hace algunos días y los equipos se rearman con salidas y llegadas y así formar la plantilla más competitiva posible de cara a poder alcanzar los objetivos trazados por la directiva.

Un equipo que busca sumar jerarquía de cara a lo que viene para volver a competir entre los primeros puestos y por los títulos en juego es América. Y, en ese sentido, intentará tentar al volante James Rodríguez tras terminar su participación en el Mundial 2026 con Colombia.

Después de su participación en el Mundial, el entorno de @jamesdrodriguez ha sido sondeado por el @ClubAmerica , aun sin negociación pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de @FCFSeleccionCol #ElGuardián @somos_FOX pic.twitter.com/7fUa4k2Jjb — Paco Montes (@PacoMontesLA) July 10, 2026

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Así se expresó: “Después de su participación en el Mundial, el entorno de James Rodriguez ha sido sondeado por el Club America, aun sin negociación pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de Colombia“.

Cabe recordar que el jugador ya había sido ofrecido a inicios de 2026 cuando quedó libre tras su paso por León. Ahora, en Minnesota United tampoco será parte de los planes de la institución y podría regresar a un futbol donde tuvo un paso de más a menos.

¿Cuál es la postura de James Rodríguez?

En medio de esta cuestión, también se conoció la postura del futbolista ante esta posibilidad. Acorde a la información de Récord, el jugador vería con buenos ojos vivir en Ciudad de México, algo que ya lo veía como algo positivo a inicio de este año y puede ser un factor clave ante oltros ofrecimientos.

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En síntesis