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James Rodríguez podría volver a jugar en la Liga MX tras su paso por León

El mediocentro colombiano podría volver a la Primera División de México tras su pasó por la Fiera y terminar su participación con Colombia en el Mundial 2026.

James Rodríguez podría volver a la Liga MX tras su pasó por León
© Getty ImagesJames Rodríguez podría volver a la Liga MX tras su pasó por León

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando y ya se están disputando los Cuartos de Final, donde ya solo quedan ocho equipos y pocos compromisos para conocer al nuevo campeón mundial. Y con ello, también asoma en el horizonte el inicio de la temporada 2026-27 en los clubes.

Por eso, más allá de la justa mundialista, el mercado de pases está abierto desde hace algunos días y los equipos se rearman con salidas y llegadas y así formar la plantilla más competitiva posible de cara a poder alcanzar los objetivos trazados por la directiva.

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Un equipo que busca sumar jerarquía de cara a lo que viene para volver a competir entre los primeros puestos y por los títulos en juego es América. Y, en ese sentido, intentará tentar al volante James Rodríguez tras terminar su participación en el Mundial 2026 con Colombia.

Así se expresó: “Después de su participación en el Mundial, el entorno de James Rodriguez ha sido sondeado por el Club America, aun sin negociación pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de Colombia“.

Cabe recordar que el jugador ya había sido ofrecido a inicios de 2026 cuando quedó libre tras su paso por León. Ahora, en Minnesota United tampoco será parte de los planes de la institución y podría regresar a un futbol donde tuvo un paso de más a menos.

¿Cuál es la postura de James Rodríguez?

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En medio de esta cuestión, también se conoció la postura del futbolista ante esta posibilidad. Acorde a la información de Récord, el jugador vería con buenos ojos vivir en Ciudad de México, algo que ya lo veía como algo positivo a inicio de este año y puede ser un factor clave ante oltros ofrecimientos.

En síntesis

  • Club América sondeó a James Rodríguez tras su participación en el Mundial 2026.
  • Minnesota United ya no contempla al mediocampista dentro de sus planes institucionales.
  • Ciudad de México resulta un destino atractivo para mudarse, según el diario Récord.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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