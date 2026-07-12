Johan Manzambi, de 20 años, fue una de las revelaciones de la Copa del Mundo aunque no pudo jugar contra Argentina.

Suiza quedó eliminada este sábado frente a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo europeo pudo llevar el partido hasta la prórroga, pero finalmente la Albiceleste consiguió aprovechar el hombre de más tras la expulsión de Breel Embolo para ganar el encuentro.

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Suiza no pudo contar para este partido con Johan Manzambi, uno de sus futbolistas más importantes y una de las revelaciones del Mundial 2026, por estar lesionado. Por otra parte, el jugador de 20 años estaría a punto de fichar por el Aston Villa tras su paso por el Friburgo.

Los detalles de la operación

Durante las últimas semanas trascendió la información de que el Newcastle llegó a un acuerdo con el Friburgo para comprar a Johan Manzambi por 51 millones de libras. Sin embargo, el equipo británico no logró convencer al futbolista de fichar con las Urracas.

Por otra parte, el Aston Villa se metió en la puja por el futbolista suizo y, de acuerdo a lo informado por el periodista David Ornstein de The Athletic, el conjunto dirigido por Unai Emery está en negociaciones avanzadas para fichar a Johan Manzambi.

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Johan Manzambi en el Mundial 2026 (Getty Images)

El reportero no dio detalles de la cantidad de dinero que desembolsaría Aston Villa pero, si Newcastle acordó una cifra aproximada de 51 millones de libras, es probable que el número para comprar a uno de los jugadores revelación de la Copa del Mundo sea cercano a ese.

Aston Villa ha sido uno de los equipos más animadores de la Premier League en los últimos años. De hecho, el conjunto inglés se enfrentó con Johan Manzambi en la final de la Europa League con el Friburgo (ganó 3-0 Aston Villa) y la próxima temporada estará en la Champions League.

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En síntesis