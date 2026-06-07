El delantero del AC Milan estaría encontrando nuevo equipo en la Serie A

Santiago Giménez tuvo una muy mala temporada en su llegada a la Serie A y es que aunque su sueño era estar en el AC Milan, fue muy poco lo que pudo hacer por el equipo en este torneo, ya que su lesión hizo que perdiera el ritmo que venía manejando y tras los cambios que se ven en la estructura del equipo, su salida parece inminente.

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Al término de la temporada se dio a conocer un dato muy negativo en las redes sociales, donde mencionaban que era el peor delantero que habían tenido, por lo que ahí se rompió algo más con la afición rossonera. Tomando esto en cuenta, el equipo estaría buscando ofertas por el jugador mexicano, más ahora que estaría en el Mundial con México.

Nueva oportunidad para Santi Giménez

Sin embargo, sin mencionarse nada oficial sobre una salida del club, le habría salido un equipo que lo busca, por lo que en caso de salir de este cuadro, su próximo destino seguiría estando en la liga italiana, ya que Gennaro Gattuso habría puesto el ojo en el delantero nacional para poder llevárselo a su nuevo conjunto en la Serie A.

Hay que mencionar que después de que el estratega hubiera fracasado con la Selección Italiana para clasificarla al Mundial 2026, el equipo que decidió apostar por el DT fue la Lazio, a quien no le fue muy bien en esta temporada. Ante ello, Sky Sport ha confirmado que ahora hay interés por llevarse al mexicano a su plantilla actual.

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Gattuso confiaría en que el nivel del “Bebote” se vio afectado por su lesión, pero por sus cualidades es un futbolista que puede dar mucho dentro de un equipo como lo hizo en la liga neerlandesa con el Feyenoord, por lo que en caso de que pueda destacar con México en la Copa del Mundo esta llegada al equipo de las “Águilas” sí se podría dar.

En síntesis