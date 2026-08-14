Atlético de Madrid juega este viernes su último amistoso antes de comenzar la temporada y Julián Álvarez no está presente.

Atlético de Madrid se enfrenta este viernes 14 de agosto con el Olympique de Marsella en lo que es su último amistoso antes de que comience oficialmente la temporada para el equipo de Diego Pablo Simeone.

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El club colchonero jugó varios amistosos a lo largo de la pretemporada y de a poco fueron reincorporándose los futbolistas que disputaron el Mundial 2026. En este caso, Julián Álvarez no formó parte de la convocatoria para viajar a Marsella de cara a este amistoso.

¿Por qué Julián Álvarez está ausente?

Por esta razón es que Julián Álvarez no se hace presente en el juego del Atlético de Madrid ante el Olympique de Marsella. La especulación que se hace es que el argentino no viajó porque aún insiste en dejar el equipo colchonero.

No obstante, la ausencia de Julián Álvarez también se podría explicar porque el delantero recién se integró esta semana a los entrenamientos y ha tenido pocos días para entrar en actividad, por lo que no es necesario que sume minutos en este amistoso.

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Restan un poco más de dos semanas para el cierre del mercado y aún no está confirmado que Julián Álvarez se quede en el Atlético de Madrid. Barcelona sigue insistiendo y el Arsenal siempre apareció como una segunda opción. Mientras tanto, el argentino continúa entrenándose con el colchonero.

En síntesis