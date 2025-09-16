Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la UEFA Champions League 2025-26

Real Madrid y Olympique de Marsella se enfrentan en la primera jornada. Los titulares de ambos equipos.

Este martes 16 de septiembre se disputan seis partidos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Uno de estos encuentros es el que tiene como protagonistas el Real Madrid y el Olympique de Marsella, equipos que se enfrentan en el Santiago Bernabéu.

Con respecto al equipo español, el Real Madrid viene de ganarle por 2-1 a la Real Sociedad el sábado pasado por la cuarta jornada de LaLiga. Ahora el máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League busca comenzar la temporada con una victoria.

Por el lado del conjunto francés, el Olympique de Marsella goleó por 4-0 al Lorient el viernes pasado por la cuarta jornada de la Ligue 1. Enfrentar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu es un escenario complejo, pero el club galo buscará dar la sorpresa.

La alineación confirmada de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Trent-Alexander Arnold
  • Eder Militao
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Aurelién Tchouaméni
  • Federico Valverde
  • Arda Güler
  • Franco Mastantuono
  • Rodrygo
  • Kylian Mbappé

La alineación confirmada de Olympique de Marsella

  • Gerónimo Rulli
  • Benjamin Pavard
  • Leo Balerdi
  • Facundo Medina
  • Hojbjerg
  • Geoffrey Kondogbia
  • Matthew O’Riley
  • Emerson Palmieri
  • Mason Greenwood
  • Timothy Weah
  • Pierre Emerick Aubameyang
