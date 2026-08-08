Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Futbol Internacional

¿Por qué Barcelona juega dos partidos amistosos HOY sábado 8 de agosto?

El equipo comandado por Hansi Flick afrontará dos encuentros de pretemporada en el mismo día. Conoce el motivo.

FC Barcelona disputará dos encuentros de pretemporada en el mismo día
© Getty ImagesFC Barcelona disputará dos encuentros de pretemporada en el mismo día

El FC Barcelona vivirá una jornada atípica de pretemporada este sábado 8 de agosto. El equipo culé disputará dos partidos amistosos en el mismo día ante Nottingham Forest y Udinese, respectivamente. Y no, no se trata de un error o de una mala planificación por parte del club de Catalunya.

¿Por qué Barcelona juega dos partidos en el mismo día?

El FC Barcelona disputará dos partidos este sábado 8 de agosto debido a que lo hará en el marco de la Friuli Venezia Giulia Cup, un torneo triangular amistoso en el que los encuentros duran solamente 45 minutos.

+ Seguinos en

Por eso, el conjunto blaugrana enfrentará primero a Nottingham Forest a las 13:00 hs (CDMX) y una hora más tarde, a las 14:00 hs (CDMX), se medirá con Udinese. Ambos duelos se llevarán a cabo en el Bluenergy Stadium, también conocido como Stadio Friuli.

En pocas palabras, aunque el Barça enfrentará a dos equipos distintos, la duración total contemplando los dos amistosos seguirá siendo de 90 minutos. Es decir, lo equivalente a un encuentro normal con dos tiempos de 45 minutos.

Ver también

¿Por qué Barcelona canceló su amistoso de pretemporada en Marruecos?

En síntesis

  • FC Barcelona jugará dos amistosos de 45 minutos este sábado 8 de agosto.
  • Nottingham Forest y Udinese enfrentarán al conjunto blaugrana a las 13:00 y 14:00.
  • Friuli Venezia Giulia Cup es el torneo triangular disputado en el Bluenergy Stadium.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones