¿Por qué Barcelona juega dos partidos amistosos HOY sábado 8 de agosto?

El equipo comandado por Hansi Flick afrontará dos encuentros de pretemporada en el mismo día. Conoce el motivo.

El FC Barcelona vivirá una jornada atípica de pretemporada este sábado 8 de agosto. El equipo culé disputará dos partidos amistosos en el mismo día ante Nottingham Forest y Udinese, respectivamente. Y no, no se trata de un error o de una mala planificación por parte del club de Catalunya.

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¿Por qué Barcelona juega dos partidos en el mismo día?

El FC Barcelona disputará dos partidos este sábado 8 de agosto debido a que lo hará en el marco de la Friuli Venezia Giulia Cup, un torneo triangular amistoso en el que los encuentros duran solamente 45 minutos.

Por eso, el conjunto blaugrana enfrentará primero a Nottingham Forest a las 13:00 hs (CDMX) y una hora más tarde, a las 14:00 hs (CDMX), se medirá con Udinese. Ambos duelos se llevarán a cabo en el Bluenergy Stadium, también conocido como Stadio Friuli.

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En pocas palabras, aunque el Barça enfrentará a dos equipos distintos, la duración total contemplando los dos amistosos seguirá siendo de 90 minutos. Es decir, lo equivalente a un encuentro normal con dos tiempos de 45 minutos.

En síntesis