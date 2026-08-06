¿Por qué Barcelona canceló su amistoso de pretemporada en Marruecos?

El conjunto catalán emitió un comunicado anunciando la suspensión del partido de pretemporada pactado para el próximo 15 de agosto en Tánger.

El FC Barcelona ya no enfrentará a Ittihad Riyah Tánger esta pretemporada. El equipo culé tenía pactado disputar un partido amistoso contra el mencionado equipo africano el próximo 15 de agosto en Tánger (Marruecos), pero este jueves anunció la cancelación del mismo.

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𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚https://t.co/rCGGZJsxTs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2026

El comunicado de Barcelona

“Descartado el amistoso en Tánger. Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido”, publicó el club en su página web oficial.

“El FC Barcelona informa que descarta la posibilidad de disputar un amistoso del primer equipo masculino en Tánger el próximo 15 de agosto. Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido“, completa el escrito.

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La situación en el complejo portuario de Tánger Med (principal puerta de entrada del operativo conjunto entre España y Marruecos) es crítica. En los últimos días se registraron intentos masivos de cruce a nado y por los espigones. Además, las autoridades interceptaron camiones de transporte internacional ocultando cientos de kilogramos de droga destinados a cruzar hacia Europa.

En síntesis