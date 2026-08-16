¿Por qué no juega Ferrán Torres en Lens vs. PSG por la Supercopa de Francia?

El nuevo refuerzo del equipo parisino, no forma parte de la lista de convocados para la final de la Supercopa de Francia.

Desde las 10:45 hs de la CDMX, Lens y PSG se enfrentan por la final de la Supercopa de Francia para comenzar la temporada de la mejor manera. El conjunto parisino buscará quedarse con el primer título del curso ante un rival que llega con la ilusión de dar el golpe.

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El Lens consiguió la Copa de Francia la temporada pasada, mientras que los parisinos se quedaron con la Ligue 1 y es por eso que disputan esta final para ganar el primer título de la temporada.

Además de la baja de Ousmane Dembélé, el equipo de Luis Enrique tampoco podrá contar con uno de los jugadores que promete brillar de cara a lo que se viene y que es uno de sus nuevos fichajes.

Se trata de Ferran Torres, quien firmó hace poco con el PSG y finalmente no fue convocado para disputar la Supercopa de Francia frente al Lens. De esta manera, el delantero español deberá esperar para tener sus primeros minutos oficiales con la camiseta del conjunto parisino.

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Alineación del PSG vs. Lens

Safónov

Hakimi

Zabarnyi

Pacho

Digne

Beraldo

Vitinha

Zaïre-Emery

Akliouche

Doué

Kvaratskhelia

En sintesis