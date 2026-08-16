Dónde ver EN VIVO Lens vs. PSG por la Supercopa de Francia 2026-27: canales de TV y streaming online

Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Supercopa de Europa el miércoles y busca cerrar la semana con otro título.

Lens y Paris Saint-Germain se enfrentan este domingo 16 de agosto por el partido correspondiente a la final de la Supercopa de Francia (Trophée des Champions). El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Bollaert-Delelis y comienza a las 12:45hs (Ciudad de México).

Publicidad

Este duelo abrirá oficialmente la temporada del futbol francés. El equipo de Luis Enrique conquistó la última edición de la Ligue 1 y buscará estirar su dominio local, pero para eso deberá ganarle al Lens, que llega con la ilusión de dar el golpe en su casa y quedarse con un título histórico.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Lens y PSG de este domingo 16 de agosto por la Supercopa de Francia se puede ver en México a través de FOX Sports en la TV o por las plataformas de streaming FOX One y Caliente TV.

México : FOX Sports, FOX One y Caliente TV

: FOX Sports, FOX One y Caliente TV Centroamérica : Caliente TV

: Caliente TV Sudamérica : ESPN y Disney+ Premium

: ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos : beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y fuboTV

: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y fuboTV España: Eurosport

Publicidad

La actualidad de Lens y PSG

Por el lado del local, el Lens afronta una cita histórica al disputar apenas la segunda Supercopa de Francia de su historia tras haber finalizo segundo en la Ligue 1. Los Sang et Or ganaron el derecho de ejercer la localía e intentarán aprovechar el fuerte apoyo de su afición para tomar revancha de la final de 1998 que perdieron precisamente ante el PSG, con el sueño de levantar un título inédito para sus vitrinas.

Por su parte, el Paris Saint-Germain llega como el gran dominador del fútbol francés tras coronarse campeón de la Ligue 1. El equipo dirigido por Luis Enrique asume el rol de favorito y buscará levantar su quinta Supercopa consecutiva, un triunfo que le permitiría seguir ampliando su extenso palmarés como el máximo ganador histórico de este torneo con 14 títulos. Además, viene de ser campeón de la Supercopa de Europa tras superar a Aston Villa.

PSG celebra la obtención de la Supercopa de Europa (Getty Images)