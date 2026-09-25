En Bakú se reiteró un concepto que vale refrescar para aquellos no tan adentrados en la disciplina.

El GP de Azerbaiyán 2026 ha captado muchísima más audiencia de la esperada, considerando los tempraneros horarios de la programación de esta fecha de la Fórmula 1. Millones de seguidores de la categoría alrededor del mundo han sintonizado las prácticas y la clasificación de este nuevo evento que se celebra en el medieval Bakú.

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Además de las repentinas y peligrosas curvas que caracterizan esta pista tan particular, el circuito se destaca por su recta extremadamente larga. La misma tiene una extensión de prácticamente 2 kilómetros, trecho que los monoplazas deben aprovechar para marcar la diferencia. Y allí entra a jugar una mecánica decisiva: el “rebufo“.

El rebufo es un fenómeno se produce cuando un auto se coloca detrás de otro y aprovecha la estela que deja a su paso. El coche de delante deja una zona de aire alterado y, dependiendo de la situación, el de atrás puede encontrar menor resistencia aerodinámica. Eso le permite alcanzar una mayor velocidad para ‘volar’ en esa recta larga.

La imponente recta en Bakú vista de arriba [Foto: Getty]

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Al mismo tiempo, así como cuando se platica de “rebufo” se refiere a esa mecánica, la “succión” es el efecto de ser atraído hacia el auto de delante, debido a las diferencias de presión y al flujo de aire. Si bien muchas veces se confunde o se trata erróneamente a rebufo o succión como sinónimos, son dos partes del mismo movimiento.

Esta estrategia toma principal importancia en la Clasificación, tal como ocurrió este viernes en el GP de Azerbaiyán 2026. Los pilotos de la misma escudería tienden a ayudarse mutuamente, ubicándose uno delante del otro casi a modo de ‘grúa’ para hacerse más rápidos. Luego, invierten los roles y lugares y logran que ambos tengan buenos números.

En esta qualy de Bakú, por ejemplo, se creó una polémica con el rebufo en el equipo Alpine. Franco Colapinto le dio succión a Pierre Gasly pero no fue viceversa. El argentino ayudó a su compañero a mejorar sus tiempos en la recta principal, pero cuando esperaba que el francés le diera succión a él, este no lo hizo. Esto tiende a generar señalamientos internos y competencia entre los corredores.