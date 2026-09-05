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¿Juega Julián Álvarez? Las alineaciones de Athletic Club vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27

Diego Simeone volvió a incluir a la Araña en la convocatoria tras su pase frustrado a Barcelona en el último mercado.

El Athletic Club recibe al Atlético de Madrid de Julián Álvarez
© Getty ImagesEl Athletic Club recibe al Atlético de Madrid de Julián Álvarez

Athletic Club y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado desde las 8:15 hs (CDMX) en el Estadio San Mamés por la Jornada 4 de LaLiga 2026-27. Este promete ser uno de los partidos más atractivos del día en el campeonato español y todos se preguntan por la presencia de Julián Álvarez.

El mercado de pases ya cerró en Europa y el delantero argentino no logró su objetivo de ser transferido al Barcelona. Tras esta resolución de la novela, Diego Simeone volvió a incluirlo en la convocatoria y lo respaldó en rueda de prensa, pero no será titular.

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El futuro de Julián Álvarez está a punto de resolverse.

Julián Álvarez se queda en Atlético de Madrid (Getty Images)

Julián se había ausentado en algunos entrenamientos del conjunto Colchonero, pero desde hace días ya trabaja con normalidad y poco a poco comenzará a tener rodaje. Se espera que este sábado sume algunos minutos ingresando desde el banco.

Alineación de Athletic Club

  • Unai Simón
  • Areso
  • Laporte
  • Yeray
  • Yuri Berchiche
  • Gerenabarrena
  • Ruiz de Galarreta
  • Sancet
  • Navarro
  • Nico Williams
  • Iñaki Williams

Alineación de Atlético de Madrid

  • Oblak
  • Llorente
  • Pubill
  • Hancko
  • Grimaldo
  • Barrios
  • Hjulmand
  • Simeone
  • Kang-in Lee
  • Lookman
  • Baena
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Leandro Barraza
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