¿Por qué no juega Julián Álvarez en Athletic Club vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27?

Atlético de Madrid se enfrenta al Athletic Club y Julián Álvarez no forma parte de la alineación titular del colchonero.

Atlético de Madrid viajó este sábado al país vasco para enfrentarse con Athletic Club por la Jornada 4 de LaLiga. El encuentro comienza a partir de las 07:15hs (Ciudad de México) y se espera que sea apasionante.

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El equipo de Diego Pablo Simeone ha comenzado la temporada en buena forma y jugar en el Nuevo San Mamés suele ser complicado para todos los rivales. Sin embargo, después del cierre de mercado, Julián Álvarez todavía no aparece en la alineación inicial.

El delantero empieza el partido frente al Athletic Club como suplente y seguramente sume minutos en la segunda mitad. Ya está confirmado que Julián Álvarez se queda en Atlético de Madrid, al menos un semestre más, por lo que el argentino tendrá que empezar a jugar.

La situación es compleja pero Diego Simeone intentará recomponer la relación del delantero con la afición y el club por la importancia que tiene Julián Álvarez por su jerarquía. Por lo pronto el argentino no es titular pero con el correr del tiempo podría recuperar su lugar.

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La alineación del Atlético de Madrid ante Athletic Club