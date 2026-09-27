Gol de Messi en el Columbus Crew vs Inter Miami

El argentino consiguió una anotación más que lo hizo sumar a su marca personal en camino a los 1000 goles.

Mientras la Selección Argentina está concentrada para sus duelos de la Fecha FIFA, Lionel Messi ha jugado este domingo su partido de la Jornada 27 en la Major League Soccer ante el Columbus Crew. El Inter Miami iba abajo en el marcador, pero una anotación del “10” de la Albiceleste, permitió el empate en el partido, aún cuando cayeron en el resultado final 2-1.

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Al minuto 28 se marcó la pena máxima para el conjunto de casa, por lo que con esa anotación se ponían arriba en el marcador, pero apenas unos minutos después apareció Messi para seguir sumando de manera individual en su cuenta para llegar a los 1000 goles. Fue al minuto 33 que cayó el tanto número 931 en su carrera.

El golazo 931 de Messi

De nueva cuenta un tiro libre fue la clave para que el argentino analizara cómo cobrarlo, lanzó un potente disparo de pierna izquierda, y la pelota alcanzó a hacer el giro en el momento preciso para colgarse en la esquina del poste izquierdo, sin que nadie interviniera en la jugada. Con este golazo, Leo consigue un tanto más en su carrera profesional.

¡GOLAAAAZO de Leoooo! 🤯🐐



Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

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Cabe mencionar que el próximo martes 6 de octubre, tendrá su despedida oficial del cuadro Albiceleste, por lo que sigue haciendo goles de cara a este homenaje que le hará la AFA. Mientras su camino hacia la anotación número mil con clubes sigue latente, puesto que en la MLS ha podido conseguir anotaciones de manera recurrente.

¿Cómo ha sido el desglose de goles de Messi?

FC Barcelona: 672 goles

672 goles Selección Argentina: 124 goles

124 goles Inter Miami CF : 103 goles

: 103 goles Paris Saint-Germain: 32 goles

En síntesis

Lionel Messi alcanzó los 931 goles de su carrera con el Inter Miami .

alcanzó los de su carrera con el . Anotó de tiro libre al minuto 33 frente a Columbus Crew .

frente a . La despedida oficial con Argentina está programada para el 6 de octubre.