¿Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs. Burkina Faso por el amistoso internacional?

Lionel Messi no está presente en el partido de la Selección Argentina contra Burkina Faso. La explicación de su ausencia.

La Selección Argentina afronta este sábado su segundo amistoso de la Fecha FIFA. El equipo de Lionel Scaloni recibe en el Estadio Monumental a Burkina Faso en un encuentro que comienza a las 18:00hs (Ciudad de México).

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La actual subcampeona del mundo viene de golear por 4-0 a Bolivia el miércoles pasado. En dicho encuentro no jugó Lionel Messi y la leyenda argentina tampoco lo hará este sábado frente a Burkina Faso.

La razón por la cual Lionel Messi no juega con la Selección Argentina es que el futbolista del Inter Miami solo disputará el amistoso del próximo martes contra Benín. En este partido el crack argentino se despedirá oficialmente de la albiceleste con un Estadio Monumental con más de 80 mil espectadores.

Lionel Messi anunció en sus redes sociales el retiro de la Selección Argentina con una carta conmovedora. Sin embargo, entre Lionel Scaloni y otras personas de la albiceleste lograron convencer al capitán para que se despida en el campo y está todo armado para que el próximo martes el jugador del Inter Miami se despida después de más de 20 años representando a su país.

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Con respecto a este juego, Burkina Faso presenta un equipo con mayoría de futbolistas Sub23 porque tuvo complicaciones para viajar hacia la Argentina y este conflicto generó el enojo de sus jugadores más importantes, quienes finalmente se negaron a tomar rumbo al país sudamericano.