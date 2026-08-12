¿Por qué no juega Ollie Watkins en PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa 2026?

Conoce el motivo por el cual se queda fuera de un compromiso fundamental una de las máximas figuras de los Villanos.

El Aston Villa afronta este choque crucial frente al Paris Saint-Germain con la ilusión de levantar la Supercopa de Europa 2026 en el inicio de la temporada continental. Los dirigidos por Unai Emery salen a la cancha para medirse contra el temible equipo francés en un cruce de campeones que promete máxima intensidad desde el primer minuto. Sin embargo, la gran sorpresa en la previa pasó por la ausencia de Ollie Watkins, quien no aparece entre los once titulares para este cruce decisivo.

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El motivo por el que no juega Ollie Watkins en Aston Villa vs. PSG

La razón detrás de la marginación del delantero inglés pasa estrictamente por un tema de descanso y dosificación física. Watkins disputó el Mundial este año con su selección y disfrutó de un período de vacaciones extendido para recuperar energías tras un calendario cargado. Debido a esta licencia, el atacante recién se sumó al grupo en los últimos días y recién está completando sus primeros entrenamientos intensos en esta pretemporada, por lo que el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo de entrada.

Ante la falta de ritmo futbolístico del referente de área, la idea de Emery apunta a llevarlo de a poco y evitar cualquier tipo de sobrecarga muscular en este arranque de competencia. La exigencia de este trofeo europeo demanda futbolistas al cien por ciento en lo físico y el delantero inglés todavía necesita acumular entrenamientos para alcanzar su mejor versión sobre la cancha.

De esta manera, la carta de gol de los Villanos espera su turno sentada en el banco de suplentes para sumar minutos según lo pida el trámite del partido y su lugar en el campo será ocupado por Tammy Abraham. El delantero inglés se transforma en una alternativa de lujo para el segundo tiempo en caso de que el equipo necesite potencia y gol en la recta final del choque ante los parisinos.

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En síntesis