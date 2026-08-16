¿Por qué no juega Rodri Hernández en Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield 2026-27?

El mediocampista español no jugará el primer partido de la temporada que afrontarán los Citizens en busca de un nuevo título.

Desde las 8:00 hs de la CDMX, Arsenal y Manchester City abren la temporada en el fútbol inglés y se disputarán un título para comenzar de la mejor manera. Ambos equipos buscarán quedarse con la Community Shield y arrancar el nuevo curso con un trofeo.

Publicidad

Los Gunners y los Citizens se enfrentan en la final de la Community Shield, torneo que disputan el campeón de la Premier League y el campeón de la FA Cup de la temporada pasada.

El City ya no cuenta con Pep Guardiola en el banquillo. Después de muchísimos años, el entrenador español dejó el cargo para tomarse un descanso y en su lugar llegó Enzo Maresca, quien tendrá la responsabilidad de comenzar una nueva etapa al frente del conjunto de Manchester.

Los Citizens no contarán con una de sus grandes figuras para este partido y deberán buscar la mejor opción para reemplazarlo. Se trata de Rodri, mediocampista que viene de ser campeón del mundo con España y que todavía no está en condiciones de disputar este encuentro.

Publicidad

Rodri se reincorporó a los entrenamientos el viernes

Rodri se reincorporó a los entrenamientos recién el día viernes y todavía no está en condiciones para jugar, por lo tanto, no formará parte del equipo para medirse ante Arsenal. El mediocampista continúa con su puesta a punto y deberá esperar para volver a tener minutos con el Manchester City.

Además, su idea es salir del fútbol inglés en este mercado de pases y jugar en el FC Barcelona, que sigue negociando para contar con sus servicios de cara a la temporada que viene. El futuro del español todavía no está definido, aunque el conjunto catalán mantiene su interés en incorporarlo.

En sintesis

Arsenal y Manchester City disputan la final de la Community Shield a las 08:00.

disputan la final de la Community Shield a las 08:00. Enzo Maresca debuta como técnico del Manchester City tras la salida de Pep Guardiola.

debuta como técnico del Manchester City tras la salida de Pep Guardiola. Rodri no jugará contra Arsenal y negocia su salida al FC Barcelona.